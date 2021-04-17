فارس يهدد ابنه في احداث مسلسل "امينة حاف" الحلقة 4 حيث حملت هذه الحلقة أحداثاً مشوقة في المسلسل الخليجي الكويتي الذي يعرض يومياً طيلة شهر رمضان وتتصدر البطولة فيه النجمة الهام الفضالة، فتابعوا معنا ابرز احداث هذه الحلقة وسبب تهديد فارس لإبنه.

فارس يهدد ابنه في احداث مسلسل امينة حاف الحلقة 4

تستهل الحلقة 4 من مسلسل "امينة حاف" بتعرض أمينة للهجوم في منزلها من قبل رجلين يقومان بتفتيش المنزل بحثاً عن الأموال التي أخذها طليقها منهما حيث يظنان بأنه خبأ تلك الأموال في منزل طليقته.

وبعد مغادرة الرجلين من دون العثور على الأموال، تتذكر أمينة بأن حسن يخبئ شيئاً على سطح المنزل، لتقوم بمحاولة معرفة ما هذا الشيء فتتفاجئ بوجود الكثير من المال والذهب، وتصاب بالذهول، وتعتبر بأن طاقة القدر قد فتحت لها مع هذا الكنز.

كما يتبين خلال احداث الحلقة 4 من مسلسل امينه حاف بأن صديقة منيرة معجبة بزوج الأخيرة وتسعى للفت انتباهه، في حين أن الحلقة تنتهي بتهديد فارس لإبنه وذلك بعدما يرى أوس ابن شمايل والده مع زوجته الثالثة وينصدم.

ويعتبر فارس من النجوم البارزين في أحداث مسلسل "أمينة حاف"، وهو شخص لديه ثلاث زوجات، الأولى اسمها رقية، والثانية شمايل، والثالثة شوق والتي تسعى بالضغط عليه من أجل تطليق زوجاته الاثنتين والبقاء عليها وحدها.

تفاصيل مسلسل "امينة حاف"

قصة مسلسل "أمينة حاف" تدور حول النجمة إلهام الفضالة التي تؤدي دور امرأة مستفزة تدعى "أمينة"، تمر بحدث كبير في حياتها بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل حيث ترث منه كنزاً كان يخبئه، ثم تصبح "الزوجة الرابعة" لشخص يدعى فارس، فتدخل في مشاكل ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات.

المسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، بطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.