عرض الحلقة 5 من مسلسل "الاختيار 2" بدون فواصل إعلانية

القاهرة - دوت الخليج السبت,17 نيسان (أبريل) 2021 - 17:12
قرر مجلس ادارة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الحلقة الخامسة من مسلسل " الاختيار 2" بدون فواصل إعلانية، والمقرر عرضها مساء اليوم السبت.
و بحسب بيان رسمي، فقد صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة ان القرار صدر بتحديد الحلقة ٥ كونها تحتوي احداثا هامة مرت في تاريخ مصر و عليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الاعلانية المسبق حجزها.
و يعرض مسلسل "الاختيار ٢" علي قناة ON في التاسعة و النصف مساءاً ، وبحسب البيان ، فالعمل هو هو أحد الأعمال التي تم انتاجها في خدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة و قد حقق العمل في الايام الماضية مشاهدة قوية ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم و من بطولة كريم عبد العزيز و احمد مكي و سيناريو هاني سرحان و من انتاج شركة سينرجي و إخراج بيتر ميمى
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