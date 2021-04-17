عرض الحلقة 5 من مسلسل "الاختيار 2" بدون فواصل إعلانية

قرر مجلس ادارة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الحلقة الخامسة من مسلسل " الاختيار 2" بدون فواصل إعلانية، والمقرر عرضها مساء اليوم السبت.

و بحسب بيان رسمي، فقد صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة ان القرار صدر بتحديد الحلقة ٥ كونها تحتوي احداثا هامة مرت في تاريخ مصر و عليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الاعلانية المسبق حجزها.



و يعرض مسلسل "الاختيار ٢" علي قناة ON في التاسعة و النصف مساءاً ، وبحسب البيان ، فالعمل هو هو أحد الأعمال التي تم انتاجها في خدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة و قد حقق العمل في الايام الماضية مشاهدة قوية ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم و من بطولة كريم عبد العزيز و احمد مكي و سيناريو هاني سرحان و من انتاج شركة سينرجي و إخراج بيتر ميمى