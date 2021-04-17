طلاق هالة صدقي رسميا على الهواء بعد تصريحاتها في برنامج شيخ الحارة والجريئة، فزوج النجمة المصرية هالة صدقي، سامح سامي، أعلن طلاقه لها على الهواء في أحد البرامج، وقال أنه سيكمل باقي الاجراءات بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عقب تصريحات زوجته هالة صدقي في برنامج شيخ الحارة والجريئة، فإليكم التفاصيل.

طلاق هالة صدقي رسميا على الهواء

تصريحات الفنانة هالة صدقي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" استفزت زوجها المحامي سامح سامي ليعلن طلاقها على الهواء في أحد البرامج وذلك بعد فترة طويلة من الخلافات بينهما وصلت إلى ساحات المحاكم.

وقال سامح سامي في مداخلة تلفزيونية بأنه سيكمل باقي اجراءات الطلاق بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة عقب تصريحات زوجته هالة صدقي والتي أدت الى اشتعال حدة الخلافات بين الزوجين.

هالة صدقي تطرقت خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الى مشاكلها الزوجية واتهمت زوجها بأنه قام باستغلالها ليتمكن من الحصول على الجنسية الأميركية التي تتمتع بها، كما وصفت زواجهما بأنه كان زواج مصلحة، وفجرت مفاجأة صادمة بإعترافها بأن زوجها خانها مع الكثير من النساء.

هالة صدقي حسمت كذلك موضوع زواجها مجددا خلال البرنامج فتابعت قائلة: "لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير"، كما كشفت بأن والدتها توفيت بسببها جراء المشاكل بينها وبين زوجها و التي أوجعت قلبها ولم تتمالك بذرف الدموع على والدتها على الهواء، مؤكدة أنها حزينة على فراق والدتها، وغير قادرة على التواجد في بيتها.

زوج هالة صدقي يرد على اتهاماتها

بدوره، أعرب سامح سامي عن استيائه الشديد من اتهامات زوجته له ونشرها لأمور شخصية عبر الفضائيات" بعدما أعلن طلاقه منها على الهواء، كما رد على عرض صوره مع سيدات خلال تواجدها في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي.

وعلق زوج هالة صدقي في منشور له عبر الفيسبوك قائلاً: "دي الصور اللي البرنامج الفاشل بتاع النهارده، كان منزلهم علي أساس هما جابو حاجه خطيره جدا احب اعرفكم يا فشله ان دي صديقتي العزيزة Pamela Hasselhoff من أشهر ممثلات Hollywood اللي لا انتي ولا دوت الخليج تقدروا حتي تتصورا معاها أما الصورة التانية يا فشله فهي بعض الزملاء في العمل ولو دققتو النظر بكون لابس uniform الشغل وانتظروا المفاجاءت!".