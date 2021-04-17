قصة دينا وسيف العربي في أحداث الحلقة 4 من مسلسل "هجمة مرتدة"

في الحلقة 4 من مسلسل "هجمه مرتدة"، سيف العربي في غيبوبة نتيجة انفجار بغداد الذي نفذته القاعدة، وأشرف وأسامة يستشهدان في الحادث والمخابرات المصرية تحاول إرجاع جثامينهم لأرض الوطن وتكريمهم بعد وفاتهم.

سيف في حالة صعبة

سيف العربي يصلي على جثماني أسامة وأشرف، والمخابرات تأمر سيف بالعودة وهو سينفذ ولكن بعد إنهاء التكليفات التي تم تكليفه بها.

تكليف سيف بجمع معلومات عن اثنين من المتطرفين، المتورطين في جرائم كثيرة ..

دينا قلقة على سيف

دينا أبوزيد تحاول الاطمئنان على سيف العربي بعد الأنباء عن تفجير بغداد وضابط المخابرات يطلب منها التركيز في عملها.

دينا تخبر ضابط المخابرات أن المنظمة طلبت منها تقارير عن الشباب المصريين الذين يترددون على المنظمة وعلى المركز الاسلامي وهي ترفض في البداية، وضابط المخابرات يطلب منها مجاراتهم.

في نهاية الحلقة سيف ينجح في الوصول إلى المصدر الذي كان يمد أسامة بالمعلومات عن احد التنظيمات الارهابية.