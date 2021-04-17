سهر الصايغ تبدأ في مقاضاة الجناة في مسلسل "الطاووس" الحلقة 5

سهر الصايغ "أمنية" في الحلقة الـ5 من مسلسل "الطاووس" توكل المحامي "كمال الأسطول" من أجل أن يبدأ إجراءات التقاضي في قضية اغتصابها، كما تسعى "ماتليدا" سميحة أيوب لدعم "أمنية" في أزمتها التي تعيشها.

سهر الصايغ تتراجع عن قرار انتحارها

سميحة أيوب "ماتيلدا" تنجح في الضغط على "كمال الأسطول" جمال سليمان ليكشف عن بعض معلومات حول "أمنية" سهر الصايغ حيث يؤكد لها أنها شاهدة في قضية مهمة ولجأت له من أجل حمايتها، في وقت تترجع فيه "أمنية" عن قرار الانتحار الذي سعت لتنفيذه بعد كافة الأزمات التي تعرضت لها بعد اغتصابها، حيث تتذكر المواقف التي جمعتها بوالدها الراحل مما يجعلها تفكر في المستقبل، بينما تواجه "فرح" فرح الزاهد أصدقائها الذين قاموا بجريمة الاغتصاب وتؤكد لهم أنها سوف تواجههم وسوف تدافع عن حقوق "أمنية" التي تدمر مستقبلها بسبب ما قاموا به معها في حفل زفافها.

جمال سليمان يطالب باعدام الجناة في مسلسل "الطاووس"

تذهب "أمنية" مع المحامي "كمال الأسطول" جمال سليمان من أجل توكيله في جميع القضايا التي سوف يرفعها من أجلها، ويطلب المحامي منها أن تكشف له معلومات عن صديقتها التي ساعدتها في الذهب للعمل بالساحل الشمالي، في وقت يصدم جمال عبدالناصر "حسام شرف الدين" أن لنجله علاقة بالشباب الذين ارتكبوا جريمة الاغتصاب في حق "أمنية"، بينما تحاول "فرح" فرح الزاهد أن تؤكد له أن نجله لم يكن مثل أصدقائه، ويستعد كمال الأسطول للبدء في إجراءات التقاضي حيث يستعد للمطالبة بإعدام الجناه في قضية "أمنية" كما أنه سوف يطالب بتعويض كبير يضمن لها حياة مستقرة.

سميحة أيوب تساند سهر الصايغ في معاناتها

سميحة أيوب "ماتيلدا" تبدأ في مساندة "أمينة" معنويا من أجل أن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتها، كما أنها تعيد الضغط على "كمال الأسطول" من أجل أن يكشف لها عن المعلومات الكاملة عن حقيقة "أمنية" وتفاصيل حياتها، لكنها يسعى لمقاضاة الجناة وعدم الكشف عن أي تفاصيل لها في هذا الوقت.

مسلسل "الطاووس" يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2021، على أكثر من قناة مصرية وعربية وهو من بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.