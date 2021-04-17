أحداث مثيرة ومشوقة في الحلقات الرابعة من جميع مسلسلات رمضان 2021، حيث شهدت أغلب المسلسلات أحداثا غير تقليدية وصادمة، مثل جرائم القتل.

حيث جاول الخديوي "أحمد العوضي، قتل غزل "ياسمين عبد العزيز"، في مسلسل "اللي مالوش كبير" بعد أن كانت تطلب منه أن يساعدها في قتل زوجها، والمسلسل يشارك في بطولته الفنان خالد الصاوي الذي يؤدي دور زوج ياسمين عبد العزيز الذي يضربها ويهددها دوما.

وفي الحلقة 4 من مسلسل "موسى"، الخناق يزداد على موسى " محمد رمضان " والحزن والخطر يسيطران، الرويعي شقيق موسى يموت في حرب الإنجليز ضد الألمان، وموسى يذل القائد الإنجليزي وسط أهل البلد، والإنجليز يصعدون إلى الجبل بمساعدة من شداد للقبض على موسى وقتله، وبالفعل يصاب موسى برصاص الإنجليز لكنه ينجح في الهرب، ومسعد يطلق شفيقة زوجته ويتهمها بالخطيئة وأن الطفل الذي تحمله ليس طفله، أما نوفل الغجري يريد استغلال تشويه مسعد لسمعة زوجته لإذلال شقيقها موسى الذي أذله من قبل..صباح زوجة شداد تريد تزويجه من أجل أن ينجب لكنه يرفض تنفيذ طلبها.

وفي الحلقة 4 من مسلسل "هجمه مرتدة"، سيف العربي في غيبوبة نتيجة انفجار بغداد الذي نفذته القاعدة، وأشرف وأسامة يستشهدان في الحادث والمخابرات المصرية تحاول إرجاع جثامينهم لأرض الوطن وتكريمهم بعد وفاتهم، ودينا تخبر ضابط المخابرات أن المنظمة طلبت منها تقارير عن الشباب المصريين الذين يترددون على المنظمة وعلى المركز الاسلامي وهي ترفض في البداية، وضابط المخابرات يطلب منها مجاراتهم، وفي نهاية الحلقة سيف ينجح في الوصول إلى المصدر الذي كان يمد أسامة بالمعلومات عن احد التنظيمات الارهابية.

وفي الحلقة 4 من مسلسل "لعبة نيوتن" يتورط محمد ممدوح "حازم" في جرمية قتل، حيث يضع مادة جاذبة للنحل على وجه مساعد رجل الأعمال بدر، فيهاجمهه النحل بطريقة قاتله، كما تجد البطلة هنا "منى زكي"، نفسها في موقف حرج بعد أن يسرقها صاحب الشقة التي سكنت فيها بالولايات المتحدة الأمريكية ويسرق أموالها، وتعود للشارع ثم تضطر للسكن مع السائق .

كذلك يقوم يوسف "باسل خياط" بتطليق زوجته السرية مريم "يسرا" في مسلسل "حرب أهلية" الحلقة الرابعة، حيث يفضل عليها زوجته الأخرى "فريدة" التي تؤدي دورها أروى جودة.

وفي الحلقة الربعة من مسلسل "نسل الأغراب" تحدث المواجهة الأولى بين جليلة وعساف "مي عمر وأحمد السقا"، حيث يتهمها بأنها تقوم بلوقيعة بينه وبين ابنه ولكنها تنكر الأمر.

وفي مسلسل "الاختيار 2" الحلقة الرابعة، تقترب المواجهة الحاسمة، حيث يوشك الأمن على فض الاعتصام.

وفي الحلقة الرابعة من مسلسل "أمينة حاف" يقوم فارس بتهديد ابنه وذلك بعدما يرى أوس ابن شمايل والده مع زوجته الثالثة ، كما يفاجئ جمهور مسلسل "ملوك الجدعنة" بكثير من الأحداث الصادمة، حيث يتم سجن البطلين سرية وسفينة، والعمل بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

أيضا في مسلسل "نجيب زاهي زركش" يلتقي البطل يحي الفخراني "نجيب" بأبناءه المحتلمين وجها لوجه ويحاول اختبارهم ليعرف من فيهم ابنه الحقيقي بعد ما أخبرته شفيقة قبل وفاتها أن أحد الثلاثة هو ابنه بالفعل.