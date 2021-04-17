قفشة ضحية الحلقة الخامسة من ”رامز عقله طار” 

يقع محمد مجدي قفشة، نجم المنتخب الوطني وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضحية رامز جلال، اليوم السبت، في خامس حلقات الموسم الجاري من برنامج المقالب "رامز عقله طار".

ويظهر "قفشة" برفقة رامز جلال في برنامج رامز عقله طار من داخل إحدى مدن الملاهي في السعودية، ويخوض عدد من التحديات، قبل أن يظهر معه رامز جلال في آخر تحد ويقوم بالقفز في حمام سباحة.

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