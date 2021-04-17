طالبان من السلطنة يحصدان المركزين الأول والثالث عربيا فـي التحدث بالفصحى

نزوى ـ «الوطن»:

حصد الطالب محمد بن حافظ أمبوسعيدي من مدرسة الإمام محمد بن عبدالله الخليلي للتعليم الأساسي للبنين (10-12) بتعليمية الداخلية المركز الأول في فئة المرحلة الاعدادية، في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو في نسختها 23 والتي نظمتها إدارة الثقافة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية. وعلى مستوى فئة الثانوي حصدت الطالبة سارة بنت عيسى البلوشية المركز الثالث في التصفيات النهائية على المستوى العربي. والتي أقيمت عبر الاتصال المرئي. وتهدف المسابقة إلى رفع مستوى اللغة العربية ومهاراتها الأربع (الاستماع، الكلام ،القراءة، الكتابة)، كما تهدف أيضا إلى إحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفاعلة بالإضافة الى رفع مستوى الطلاب في الالقاء الشعري المعبر والذي يؤدي الى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والادبي وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى فيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه، كما تهدف المسابقة إلى تدريب الطالب على تقويم ما يقرأ وما يكتب تقويما نحويا صحيحا وصولا الى تنمية مهارات اللغة العربية بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء في نفوس الأبناء كما ان المسابقة تستهدف الطلاب الأصحاء والمكفوفين المقيدين في الصف التاسع حتى الثاني عشر.

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