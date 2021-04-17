خلال الحلقة الخامسة من مسلسل "ضل رجل"، كان الظهور الأول للفنان الشاب علاء عرفة، الذي يقدم شخصية حازم وهو شاب من أصدقاء ابنة ياسر جلال والتي أصيبت بحادثة ويحاول أبوها أن يجد الجاني.

وخلال الحلقة كانت المواجهة الأولى بين ياسر جلال وعلاء عرفة بعد أن اتهمه بأنه يعرف الجاني قبل أن تقوم زميلته بضربه، ويتقابلا مرة أخرى في الشارع بعد أن قام حازم بإحضار رجال استعدادًا لضرب جلال ومن الواضح أن المواجهة بينهما مستمرة خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "ضل رجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وعلاء عرفة، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المواجهة الأولى بين علاء عرفة وياسر جلال في ”ضل رجل” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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