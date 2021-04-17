”الاختيار 2” تتصدر التريند الأول على تويتر تزامنا مع حلقة فض اعتصام...

عشرات الآلاف من المغردين قرروا فضح جماعة الإخوان الإرهابية، في كذبها وتدليسها المستمر، وتزامناً مع عرض حلقة مسلسل الاختيار 2 "رجال الظل" التى تسرد تفاصيل فض اعتصام رابعة العدوية، قرر عدد كبير من المغردين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة تسليط الضوء على مخططات الجماعة الإرهابية التي كانت تهدف لإسقاط مصر.

وسرعان ما تصدر مسلسل الاختيار 2، منصات البحث عبر موقع تويتر، حيث شارك عدد كبير من المغردين عبر حساباتهم الشخصية بتغريدات تضمنت صور وفيديوهات يظهر من خلالها عناصر الجماعة الإرهابية المسلحة التى كانت تتواجد داخل الاعتصام، بالإضافة الى تسليط الضوء على استخدامهم للمواطنين كدرع واقية لعملياتهم الإرهابية.

وحظي هاشتاج مسلسل الاختيار 2 الذي احتل رقم 1 عبر موقع تويتر، على الكثير من الصور التي شهدت "الممر الأمن" لعناصر الجماعة الإرهابية الذين كانوا متواجدين داخل الاعتصام، حيث ظهر خروج أعداد كبيرة منهم وسط حماية من عناصر الشرطة التي طالبتهم بالخروج عبر مكبرات الصوت.

وتسارع عدد كبير من المغردين المشاركين في الهاشتاج على التدوين بتغريدات تبرز عنف الجماعة الإرهابية، حيث كتب أحد المشاركين قائلاً "مكبر الصوت بيتحايل عليهم أهو يخرجوا، علشان بيقولوا مفيش كلام من دا ويدلسوا الحقيقة"، وأضاف آخر قائلاً "حلقة تاريخية من تاريخ مصر الحديث"، بينما شارك آخر قائلاً "خروج آمن"، وآخر كتب "شوفوا الإرهاب" فى إشارة الى العناصر الإرهابية التي كانت تحمل السلاح ضد رجال الشرطة.