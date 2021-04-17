صور أحمد خالد صالح يحمل نعش والدته وانهيار زوجته هنادي مهنا في الجنازة

شيعت ظهر اليوم جنازة والدة الفنان المصري أحمد خالد صالح التي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الذي أصيبت به في بداية شهر أبريل الجاري، وظهرت أسرة الفنان المصري في حالة من الانهيار أثناء تشييع الجنازة.

انهيار هنادي مهنا في جنازة والدة زوجها أحمد خالد صالح

حالة انهيار واضحة ظهرت عليها أسرة الفنان أحمد خالد صالح في جنازة والدته التي شيعت ظهر اليوم من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، وسط حضور كبير من المقربين وأصدقاء كل من الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا التي ظهرت وهي في حالة تأثر واضحة لحظة تشييع جنازة السيدة هالة زين زوجة الفنان الراحل خالد صالح، وقد حمل جثمان الراحلة نجلها أحمد خالد صالح وذلك عقب الانتهاء من صلاة الجنازة والتوجه إلى المقابر، وظهر تماسك الفنان المصري في هذه اللحظات الصعبة التي مرت على أسرته.

غياب النجوم عن جنازة والدة الفنان أحمد خالد صالح

جنازة والدة الفنان أحمد خالد صالح وارملة الفنان الراحل خالد صالح غاب عنها النجوم، حيث لم يظهر أي منهم لحظة تشييع الجنازة، وكان الفنان أحمد خالد صالح، قد نعى والدته الدكتورة هالة زين، عبر حسابه على "انستجرام" برسالة مبكية عبرت عن مصابه الأليم، كما طلب بالدعاء لوالدته فكتب الفنان المصري :"رحلت عني من كنت أكرم من أجلها ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدم العديد من النجوم التعازي للفنان أحمد خالد صالح حيث علقت الفنانة هند صبري فكتبت: "حبيبتي يا هالة، ربنا يجمعك بحبيبك خالد في الجنة، ربنا يرحمها يا رب، البقية في حياتكم حبايبي"، كما كتبت الفنانة هنا شيحة تعليقا قالت فيه: "لا إله إلا الله البقاء لله يا أحمد، ربنا يصبرك يا رب ويرحمها ويدخلها الجنة"، وقدم التعازي كذلك كل من الفنانة فريال يوسف، وكريم قاسم، وهند عبدالحليم، وليلى زاهر، وإيمان العاصي.

هنادي مهنا تنعي والدة زوجها أحمد خالد صالح

الفنانة هنادي مهنا قد نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" رسالة نعت فيها والدة زوجها فكتبت: "توفيت إلى رحمة الله حماتي الدكتورة هالة زين إنا لله وانا اليه راجعون وستقام صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، ادعو لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان ان لله وان اليه راجعون"، وكان الفنان أحمد خالد صالح قد أعلن عن إصابته وأفراد أسرته بفيروس كورونا، كما طلب الدعاء لوالدته التي أصيبت بالفيروس في بداية شهر أبريل الجاري.