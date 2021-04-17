انهيار "قفشة" في الحلقة الخامسة من برنامج "رامز عقله طار"

محمد مجدي قفشة، نجم الكرة، وقع ضحية الحلقة الخامسة من برنامج "رامز عقله طار" للفنان رامز جلال، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وبه يتعرض "قفشة" لمقلب مرعب في البرنامج.

محمد مجدي قفشة في الحلقة الخامسة من برنامج "رامز عقله طار"

ووقع نجم الكرة المصرية ولاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة الخامسة من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر في موسم رمضان 2021، واستقبل رامز جلال "قفشة" بمقدمة ساخرة في بداية الحلقة، وتذكر أبرز أهدافه مع النادي الأهلي وشهرته في الفترة الأخيرة وكذلك بداياته الكروية.

برنامج "رامز عقله طار"

وبدأ المقلب في محمد مجدي قفشة بحلوله ضيفاً في فقرة وهمية في بداية الحلقة للترويج للملاهي في موسم الرياض، قبل الفقرة الثانية مع المذيعة سارة مراد، والتي أجرت معه حوار قبل المقلب المرعب الذي تعرض له قفشة بدخوله الكبسولة الطائرة، والتي تتعطل في الهواء ويقفز منها قفشة إلى الماء.

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة، من خلال إقناعهم بالمشاركة في موسم الرياض، ولكنهم يصطدمون بمقلب رامز جلال المرعب في الملاهي قبل سقوطهم في الماء في الفقرة الأخيرة من المقلب.

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.