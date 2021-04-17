بصورة ورسالة رومانسية.. ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها من أحمد أبوهشيمة

ياسمين صبري احتفلت اليوم بذكرى زواجها الأولى من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ونشر الثنائي صور ورسائل رومانسية على انستقرام في أحدث ظهور لهما بمناسبة عيد زواجهما.

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يحتفلان بذكرى زواجهما

واحتفلت الفنانة ياسمين صبري بعيد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ونشرت على حسابها بانستقرام رسالة رومانسية إليه وكذلك صورة جديدة معه، وعلقت على الصورة قائلة:" عيد زواج سعيد يا حبيبي"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من قبل الجمهور بسبب رومانسية ياسمين صبري مع زوجها، وكذلك أحدث ظهور لهما على مواقع التواصل في الوقت الذي تغيب به ياسمين صبري عن موسم رمضان.

رومانسية ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في أحدث ظهور

واحتفل أيضاً أحمد ابو هشيمة بعيد زواجه الأول من ياسمين صبري، ونشر صورة أخرى على حسابه بانستقرام، واستعرض رومانسيته مع زوجته وهو يمسك بيدها، ووجه لها تهنئة قائلاً:" أول ذكرى عيد زواج سعيدة يا حبيبتي"، وتعتبر صور احتفال أحمد أبو هشيمة مع ياسمين صبري دوت الخليج الظهور الأول لهما بعد شفاء أبو هشيمة من إصابته بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وأعلن تعافيه منه منذ أسبوع.

ياسمين صبري تخطف الأنظار في دبي

وخطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار في الفترة الأخيرة بسبب صورها وإطلالاتها في دبي، والتي تتواجد بها هذه الأيام، ونشرت أكثر من صورة على انستقرام، وظهرت ببعضها بأزياء تقليدية وبغطاء رأس وأخرى بالعباءة الخليجية وغيرها من الإطلالات، وتقضي ياسمين صبري أجازتها في دبي في موسم رمضان بعد عدم تقديمها هذا العام لأي أعمال درامية جديدة بعد مسلسلها العام الماضي "فرصة تانية"، وأكتفت بتقديم حملة إعلانية لصالح إحدى الشركات في هذا الموسم.

وكانت ياسمين صبري قد احتفلت في شهر ديسمبر الماضي بذكرى زواجها من أحمد أبو هشيمة، وهو ما أثار الجدل حول الموعد الحقيقي لزواجهما، حيث أعلن الثنائي زواجهما في شهر إبريل الماضي، وأثار زواجهما ضجة كبيرة وقتها على مواقع التواصل، وشغل الثنائي الجمهور طوال تلك الفترة برومانسيتهما وعلاقتهما وكذلك بكشفهما عن كواليس زواجهما وهداياهما بعد الزواج.