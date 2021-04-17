ابنة منى زكي تشارك والدتها في مسلسل "لعبة نيوتن" وجريمة قتل في الحلقة 4، حيث تواجدت لي لي ابنة الفنانة مني زكي والفنان أحمد حلمي بشكل خفي أثار انتباه الجمهور.

منى زكي تطلب مساعدة آدم الشرقاوي من جديد

منى زكي "هنا" استمرت في الحلقة الرابعة من مسلسل "لعبة نيوتن" في مواجهة كافة العقبات التي باتت تحيط بها منذ وصولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدما تم طردها من المنزل الذي كانت تتواجد فيه عادت من جديد إلى الشارع ولم يعد في إمكانها أي تفعل شيء حتى اتصلت بـ"زي" آدم الشرقاوي الذي عاد وذهب بها إلى منزله بعدما تركها لأول مرة، وهناك تكتشف المعاناة التي يعيش بها بسبب صراعه مع بعض الذين يعمل معهم.

لي لي ابنة منى زكي تشارك في مسلسل "لعبة نيوتن"

لي لي ابنة الفنانة منى زكي تواجدت في الحلقة الرابعة من المسلسل "لعبة نيوتن" عن طريق تصميمها لبعض الرسومات الفنية التي ظهرت على الجاكيت الذي كان يرتديه الفنان آدم الشرقاوي الذي يقدم شخصية "زي" لحظة مساعدته لـ"هنا" منى زكي، وقد قام آدم الشرقاوي بتقديم الشكر لابنة الفنانة مني زكي على خاصية "الأستوري" عبر حسابه على "انستجرام" بسبب التصميم الذي قامت برسمه، حيث نشر صورة الجاكيت وعلق عليها قائلا: "شكرا لي لي على التصميم المرسوم على الجاكيت"، بينما أعادت الفنانة منى زكي نشر الصور وعلقت عليها قائلة: "ابنتي الفنانة المدهشة".

جريمة قتل في الحلقة الرابعة من مسلسل "لعبة نيوتن"

محمد ممدوح "حازم" يعود إلى مقر مشروع النحل الذي وضع فيه جميع أمواله ليجد أنه تدمر بشكل كامل بسبب مساعد "بدر" سيد رجب، الذي يبدأ في استفزاز "حازم" والسخرية منه بسبب عجزه على عدم الرد عليه بعدما دمر مشروعه، فيقرر "حازم" الانتقام منه بحبسه داخل غرفة ليدخل النحل بكميات كبيرة إليه ويبدأ مساعد "بدر" في الصراخ ويستطيع أن يخرج من الغرفة لكن النحل يتمكن من قتله في النهاية، وتدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول قرار كل من حازم وهنا في أن تنجب الأخيرة مولودهما على الأراضي الأمريكية من أجل أن يحصل على الجنسية لكنها عندما تذهب إلى هناك تواجه العديد من العقبات.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من منى زكي، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وسيد رجب، وكمال أدهم، والعمل سيناريو وإشراف على كتابته مها الوزير، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن