فيديو مسرب يحرق أحداث نهاية مسلسل "نسل الأغراب"..النار تشتعل في أحمد السقا؟

مسلسل "نسل الأغراب" وقع في أزمة جديدة بسبب تسريب فيديوهات من مشاهد قادمة في العمل، وتداول الجمهور اليوم فيديو مسرب جديد كشف نهاية أحداث المسلسل الذي يقوم ببطولته أحمد السقا وأمير كرارة.

تسريب مشهد نهاية مسلسل "نسل الأغراب"

ووقع صناع مسلسل "نسل الأغراب" في أزمة جديدة اليوم بعد تداول فيديو على مواقع التواصل يكشف كواليس تصوير مشهد نهاية المسلسل، ونشر عدد من الممثلين الشباب فيديو لمشهد النهاية، وظهروا وهم يحتفلون بنهاية التصوير وبنهاية المسلسل، ولكنهم كشفوا بالخطأ عن أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل، حيث ظهرت أعداد كبيرة من أهل القرية تجمهرت أمام منزل "عساف الغريب" الذي يجسده أحمد السقا، وأشعل أهل القرية النار في منزله.

صناع مسلسل "نسل الأغراب" في ورطة بسبب حرق الأحداث

ولم يكتف الممثلين في الفيديو بكشف كواليس مشهد النهاية وحرق منزل عساف الغريب فقط، ولكنهم كشفوا عن قتل عساف الغريب نفسه حرقاً بعد ثورة أهل القرية عليه بسبب جرائمه وصراعاته معهم، بالإضافة إلى كشفهم عن تدخل الشرطة في اللحظات الأخيرة بالمشهد لإلقاء القبض على "غفران الغريب" الذي يجسده أمير كرارة وكذلك عساف الغريب، وتداول الجمهور الفيديو على مواقع التواصل بعد حرق أحداث مشهد النهاية.

ولا يعتبر ذلك الفيديو الأول الذي يسرب من مسلسل "نسل الأغراب"، حيث سرب قبل عرضه فيديو من كواليس التصوير كشف عن طبيعة علاقة شخصية "جليلة" لمي عمر مع عساف الغريب لأحمد السقا، وقصة الحب والزواج القديمة بينهما، وتكهن البعض بلجوء المخرج محمد سامي إلى تغيير بعض أحداث المسلسل والحلقة الأخيرة بعد حرقها على السوشيال ميديا.

أحداث مسلسل "نسل الأغراب"

وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" حول صراع بين أفراد عائلة واحدة، يشتعل من جديد بعد خروج عساف الغريب من السجن ويكتشف ان غريمه غفران الغريب استولى على ممتلكاته وكذلك تزوج من طليقته "جليلة"، والتي تقع في حيرة بينهما، ويدخل في صراع كبير مع غفران وعائلته وأهل القرية من أجل استعادة نفوذه والانتقام من أعدائه، ويشارك في العمل مجموعة من الفنانين مثل إدوارد ودياب ونجلاء بدر وأحمد مالك وغيرهم.