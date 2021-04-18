مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 5.. مواعيد وقنوات إعادة مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 5، والتي شهدت أحداث ساخنة بعد تدخل الشرطة لفض الاعتصام، بقيادة أحمد مكي وكريم عبد العزيز.

مواعيد وقنوات إعادة مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 5

ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة on e في الساعة التاسعة مساء، والإعادة الساعة 2 صباحا والثالثة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويشارك في مسلسل "الاختيار 2" عدد كبير من النجوم بجانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأبرزهم الفنان إياد نصار وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد فراج وغيرهم، بجانب قائمة من ضيوف الشرف وأبرزهم خالد النبوي وكريم فهمي ومحمد جمعة وغيرهم، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان وإنتاج شركة "سينرجي".

أحداث مسلسل "الاختيار 2"

وشهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل "الاختيار 2" أحداث ساخنة ومؤثرة والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور بعد عرضها اليوم، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة، واستطاعت أن تتصدر التريند بعد فترة قليلة من عرضها حيث كشفت الحلقة عن انطلاق عملية فض الاعتصام وقيام أحمد مكي "الضابط يوسف الرفاعي" بتنفيذ أكثر من مناورة من أجل القبض على العناصر الإرهابية داخل الاعتصام والتي تطلق الرصاص على رجال الشرطة بشكل مكثف مما تسبب في سقوط بعضهم، بينما يسعى كريم عبدالعزيز "الضابط زكريا" للحفاظ على الأمن في الشارع.

أشرف عبد الباقي نجم الحلقة الخامسة من "الاختيار 2"

وشهدت أيضاً الحلقة الخامسة من "الاختيار 2" ظهور خاص للفنان أشرف عبد الباقي كضيف شرف في الحلقة، وجسد دور أحد الضباط الذين تبدأ العناصر الإرهابية بالهجوم عليهم داخل قسم الشرطة المسئول عنه ويسعى هو ورجاله لمواجهة هذه الهجمات التي يتعرضون لها، لكن بسبب العدد الكبير من الإرهابيين يتمكنون من دخول قسم الشرطة بعدما يطلقون عليه النيران بشكل عشوائي وينجحون في تدمير أسواره.

ويطلب أشرف عبدالباقي من رجاله أن يتركوه ويرحلوا بعيدا عن قسم الشرطة حيث يؤكد لهم أن العناصر الإرهابية تريده هو لكنهم يرفضون طلبه ويؤكدون على استمرارهم معه، وفي النهاية تقوم العناصر الإرهابية بقتله، وحازت مشاركته على تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل بسبب الأداء المؤثر له في الحلقة.