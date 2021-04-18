فيديو يوثق فخامة ورفاهية حفل عيد ميلاد ابنة أحلام الـ11 ..أصبحت نسخة عن والدتها

أحلام احتفلت بعيد ميلاد ابنتها "لولوة" الـ11، وشاركت الجمهور مقاطع فيديو وثقت به احتفاليتها الخاصة بابنتها واستعرضت الأجواء الفخمة في حفل عيد الميلاد.

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها لولوة الـ11

وتداول الجمهور فيديوهات وصور من حفل عيد ميلاد ابنة أحلام "لولوة" الـ11، وظهرت أحلام في الفيديو وهي تغني لابنتها في عيد الميلاد، وتطلب منها تمني أمنية قبل إطفاء الشموع على قالب الحلوى الضخم، وقالت أحلام في نهاية الفيديو إنها تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ11 وطلبت من الجمهور الدعاء لابنتها، لذلك خرجت عن الأجواء الرمضانية التي كانت تعيشها مع أسرتها، ووجهت عدة نصائح للجمهور من أجل تحقيق الاستفادة من شهر رمضان.

أجواء فخمة في حفل عيد ميلاد ابنة أحلام

وخطفت ابنة أحلام الأنظار في فيديو احتفال عيد الميلاد، وذلك بسبب إطلالتها الفخمة والتي تشبهت بها بأزياء أميرات ديزني و"السندريلا" مع ديكور يناسب تلك الأجواء، وكذلك تفاعل الجمهور مع ملامح الشبة الكبيرة بين أحلام وابنتها لولوة، بعدما كبرت وأصبحت في الحادية عشرة من عمرها، ونشرت أحلام فيديو آخر على حسابها بانستقرام لتوجيه التهنئة لابنتها في هذه المناسبة.

أحلام توجه رسالة لابنتها في عيد ميلادها

ونشرت الفنانة أحلام رسالة تهنئة إلى ابنتها "لولوة" عبر حسابها بانستقرام، تعليقاً على فيديو عيد ميلادها وقالت:" كل عام وانتي قلبي بنتي وروحي ربي يسعدك ويوفقك ويطرح فيك البركة والصلاح وجعلني اشوفك في اعلى المناصب واذوق برك انا وابوك واخوانك ويحميك يا حبيبتي.. كل عام وانتي قلبي لولو بنتي الغالية"، وتفاعل مع رسالة أحلام عدد من النجوم والذين وجهوا رسائل تهنئة إلى ابنتها ومنهم غادة عادل ومهيرة عبد العزيز ومريم حسين وغيرهم.

وكانت أحلام قد أحلام نشرت مؤخراً عبر حسابها على "تويتر" فيديو قصير يجمعها مع زوجها مبارك الهاجري بعد استقبالها له في المطار بعد عام من غيابه، وظهرت وهي تبكي وفي غاية التأثر، وقدمت من خلال الفيديو الشكر لجميع من تواصل معها وعبر عن سعادته بعودة زوجها، وانتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة، كما علق العديد من النجوم عليه أيضاً.