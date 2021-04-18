أصعب مشاهد فض الاعتصام أحداث مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 5، حيث بدأ الفض بنداء من الشرطة لترك الاعتصام دون عنف.

أصعب مشاهد فض الاعتصام في "الاختيار 2"

الرد يأتي من المعتصمين بالقيام بكل أنواع العنف، ضربوا الرصاص على رجال الشرطة فأردوا أكثر من عسكري و ضابط.

قوات الشرطة تضطر للرد على المسلحين في الاعتصام، فتردي دوت الخليج الأخرى منهم أكثر من شخص مسلح.

الرد يأتي من الجماعة بالعنف في كل مكان، وإشعال الحرائق في أكثر من محافظة مصريةوالاعتداء على دور العبادة .

العنف في كل مكان

وبحسب الحلقة فقد العنف في كل مكان، حرق الأقسام في أكثر من مكان، قطع الطرق والكباري من قبل المعتصمين والمتعاطفين معهم، كما ظهر خلال الحلقةهجوم بالسلاح الثقيل على قسم شرطة كرداسة واحراقه بكل من فيه و التمثيل بجثث كل من فيه.

مناوشات قوية بين رجال الشرطة وبين المسلحين في الاعتصام الذين اختبئوا في إحدى العمارات السكنية بجانب الاعتصام ولكن الشرطة تنجح في القبض عليهم.