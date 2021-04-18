زاهي العتال ينتقم من سفينة وسرية بحبسهم في أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 6

مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 6.. عمرو سعد ومصطفى شعبان يتم الإفراج عنهما في الحلقة الـ6 من مسلسل "ملوك الجدعنة" بعدما تظهر معلومات جديدة تؤكد أن "حكم" يوسف شعبان لا يزال حيا، ولم يقتل على يد رجال "زاهي العتال".

الكشف عن المتسبب في الاعتداء على يوسف شعبان وسرقته

عمرو سعد "سرية"ومصطفى شعبان "سفينة" بعدما تم حبسهما بتهمة الشروع في قتل "حكم" يوسف شعبان وسرقته، تبدأ "فاتن" ياسمين رئيس في البحث عن محامي من أجل الدفاع عنهما في القضية، بينما تسقط "عطية" دلال عبدالعزيز بسبب صدمتها في القبض على سرية وسفينة، وتسعى "نجلا" رانيا يوسف لمساندتها في هذه اللحظات الصعبة.

عمرو سعد ومصطفى شعبان يتم عرضهما على النيابة وفي التحقيقات يؤكدان أن "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل هو المتسبب في محاولة قتل "حكم" لكن النيابة تؤكد لهما أن هناك اوراق تثبت ان "زاهي العتال" قد خرج من مصر منذ شهرين ويتواجد في لندن، ليتم أصدار قرار بحبسهما من جديد، في وقت يظهر فيه "عنتر" وليد فواز مع "زاهي العتال" ويكشف أنه الشخص الذي قام بالاعتداء على "حكم" وسرقته.

الإفراج عن عمرو سعد ومصطفى شعبان في الحلقة الـ6 من "ملوك الجدعنة"

الحبيبة الأولى لمصطفى شعبان "سفينة" تساعده في أزمته وتأتي بمحامي يترافع في قضيته، حيث يتم الافراج عنه وعن "سرية" عمرو سعد، وذلك بعدما تظهر معلومات تؤكد أن "حكم" يوسف شعبان لا يزال حي ويتواجد في المستشفى ليتم اصدار قرار بالافراج عن الثنائي.

مصطفى شعبان "سفينة" يكتشف أن شقيقته "نجلا" رانيا يوسف قد تعرضت للضرب من جديد على يد زوجها والتي طلبت منه أن يساعدها على الطلاق منه، ليقوم مصطفى شعبان بالاعتداء على زوج شقيقته ويطلب منه أن يطلقها أمام الحارة، ليفعل ما طلبه، بينما يقوم عمرو سعد "سرية" بعقاب شقيقه بعدما علم ما قام بها أثناء تواجده في السجن.

شقيق عمرو سعد يحاول الانتحار في مسلسل "ملوك الجدعنة"

عمرو سعد ومصطفى شعبان بعدما يعودان للحارة يكتشفان بأن ابن "حكم" يريد أن يبيع منزل والده لكنهما يقفان ضده، بينما يقوم شقيق "سرية" بمحاولة الانتحار بسبب ما قام به شقيقه، ويشارك في مسلسل "ملوك الجدعنة" عدد من النجوم مثل ياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، ودلال عبد العزيز، وحسن الرداد، وتغير اسم المسلسل مؤخراً من "عش الدبابير" إلى "ملوك الجدعنة"، ويعتبر آخر المسلسلات والأعمال التي شارك بها الفنان الراحل يوسف شعبان، كما يشهد العمل عودة الثنائي عمرو سعد ومصطفى شعبان للدراما بعد غيابهما الموسم الماضي، وقد حقق المسلسل منذ بداية عرضه نجاحا كبيرا حيث تصدر محركات البحث وبات من أبرز الأعمال التي تحصد نسبة مشاهدة مرتفعة.