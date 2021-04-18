شاهد.. أصالة تبعث برسالة صلح إلى أنغام على الهواء

قالت الفنانة السورية أصالة نصري إنها حاولت التواصل مع الفنانة المصرية أنغام أكثر من مرة للتواصل معها عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف أو الاتصال بها ولكنها لم تجد ردا.
ومازحت أصالة الفنانة أنغام، من خلال توجيه نداء لها قائلة: ”هذا نداء لنغومة، ردي على مسجاتي أو دقيلي لو سمحتي.. أنا عصبت.. إذا مارديتي راح أجيلك البيت“.
وأوضحت أصالة أنها ستطرح أغنية خليجية جديدة من كلمات تركي آل الشيخ، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
وكانت أصالة قد قدمت اعتذارا للفنانة أنغام، قبل 10 أيام، وذلك بعد خلافات دامت بينهما لسنوات، بسبب زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، الذي كان زوج ابنة شقيقة طارق العريان.
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