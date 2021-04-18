بالفيديو.. حمو بيكا يتحدث عن ”السحر”

كشف مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا تفاصيل معاناته مع السحر والأعمال، مبينا أنها تسببت في تعطيل حياته العملية من خلال إغلاق مكان كان قد افتتحه للعمل في محافظة الإسكندرية

وقال حمو بيكا في مقابلة متلفزة: ”المكان اللي فتحته ده صرفت عليه دم قلبي كله وبعدين قفلته كان في حد قالي إن في شخص عمل فيه سحر ورش حاجة على عتبته“.

وعن مدى تصديقه لذلك أضاف حمو بيكا: ”أنا استمريت في المكان ده 4 شهور بس وقعدت شهرين أتحارب في المكان كانت بتسيطر عليا الخلافات والمشاكل وما فيش شغل“.

واستطرد حمو بيكا قائلا ”ربنا كرمني بعد ما قفلته وجيت للقاهرة وعملت بعدها بشكل جيد، بالرغم إني أنفقت فلوس كتيرة في المكان ده بس كنت بحس بضيق شديد لما كنت بروح للمكان ده وده مشفتوش قبل كده في حياتي“.