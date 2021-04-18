الحلقه 5 من مسلسل ”الاختيار 2” تصدر مؤشر بحث جوجل

بعد عرض خامس حلقات مسلسل “الاختيار2” والتي شهدت تصاعدا في الأحداث من خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، تصدر البحث عن عرض مسلسل “الاختيار2” مؤشر بحث جوجل .

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، بأحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013، وما شهدته البلاد من أحداث دامية من العناصر الإرهابية تزامنًا مع عملية الفض التي بدأت سلمية، والنداء للمعتصمين بترك أماكنهم.

ورصدت الحلقة الخامسة لـ مسلسل الاختيار 2، تصاعد وتيرة الاشتباكات بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية، في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إذ توجهت المدرعات والجرافات والقوات إلى الميدان، ووجهت نداء عاجلا للمعتصمين، بالخروج الآمن لهم، مع ضمان عودتهم سالمين.

وبالتزامن مع نداء قوات الأمن على المعتصمين بالخروج الآمن من الميدان، وتكرار النداء؛ بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة، وأسقطت الضابط محمد جودة (أول شهيد من الشرطة)؛ ما دفع القوات للرد على العناصر الإرهابية المسلحة بالنار الحي، في ظل تأجيج قيادات الإخوان للموقف، والدعوة للعنف، وبث أخبار كاذبة من خلال مكبرات الصوت في الميدان.

ووثقت الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، عملية فض الاعتصام بلقطات حية ومصورة، من أرشيف ذلك اليوم، أبرزت حمل عناصر الإخوان للسلاح وضرب الرصاص الحي على أفراد الشرطة، ما جعل الشرطة تقوم بقنص الأفراد المسلحين داخل الاعتصام.

ووثقت الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، أيضًا عملية الخروج الآمن للمعتصمين الذي وفرته قوات الأمن لهم، مع ضمان عدم تتبعهم وعودتهم آمنين إلى منازلهم، وترصد باقي أحداث الحلقة المعروضة حاليًا باقي أحداث العنف التي افتعلتها عناصر الإخوان الإرهابية تزامنًا مع يوم الفض، وتوثيق ما حدث في شتى محافظات مصر.

وكشفت الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، عن الأحداث الدامية التي افتعلتها العناصر الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013، وتزامنًا مع تلك الأحداث، قامت العناصر الإرهابية بالهجوم على الكنائس، لاسيما محافظة المنيا.

وجسدت الحلقة محاكاة حقيقية لعملية حرق الكنائس في محافظة المنيا، وتصدي رجال الأمن للعناصر الإرهابية، واستهداف الجندي حارس الكنيسة، إضافة إلى عملية استهداف عدد من المنشآت الحيوية الأخرى مثل محكمة ديروط في أسيوط ومحكمة مرسى مطروح، إضافة إلى عملية اقتحام أقسام الشرطة.

كما ووثقت الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، الأحداث الدامية التي افتعلتها العناصر الإرهابية بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013، ومنها عملية اقتحام أقسام الشرطة، لاسيما قسم شرطة كرداسة واستشهاد مأمور القسم اللواء محمد جبر.

وفي عملية اقتحام قسم شرطة كرداسة، تفاجئ رجال الشرطة بمحاصرة العناصر الإرهابية للقسم، وضرب النيران عليه، واستهداف الجدار العازل للقسم بسلاح (الآر بي جي)، ومن ثم اقتحمت العناصر الإرهابية قسم الشرطة، وقامت بسحل رجال الشرطة، وإعطاء مأمور القسم ماء النار لتعذيبه.

ووثقت الحلقة الخامسة أيضًا، لشهادات عناصر الإخوان، واعترافاتهم بامتلاك أسلحة نارية، مثل مداخلة الإخواني أحمد المغير مع قناة الشرق، واعترف بوجود سلاح في اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وأيضًا اعترافات عناصر أخرى بعمليات إرهابية، مثل استهداف رجال الأمن من فوق أسطح أحد العمائر وإلقاء زجاجات المولوتوف عليهم واسقاط «السقالة» على مدرعة الشرطة.