مسلسل ملوك الجدعنة يكشف العديد من الأحداث أكثر جدية.. تعرف عليها

كشفت الحلقة 6 من مسلسل ملوك الجدعنة العديد من الأحداث أكثر جدية،من الحلقات الأولى، وشهدت محاولة انتحار و"خناقات" في الحارة .

الحلقة 6 من ملوك الجدعنة

خرج سفينة وسرية من الحجز بعد تقديم المحامي ما يثبت براءتهما من محاولة قتل عم حكم الذي يقوم بدوره الفنان يوسف شعبان، بعد نجاته من الموت والإدلاء بشهادته فيما يثبت أنهما لم يعتديا عليه.

عرف سرية بما فعله شقيقه سعيد بعدما ضبطته والدته في شقة إحدى سيدات الحارة واعتدى عليه في الشارع وحلق شعر رأسه كاملا تأديبا له.

علم سفينة باعتداء زوج شقيقته نجلاء عليها وضربه لها، وتأكد منها أنها لم تعد ترغب في البقاء على ذمته، فضربه أمام الحارة وأمره بإلقاء اليمين عليها وخلصها منه.

كانت حبيبة سفينة هي من دفعت أموال للمحامي للدفاع عنهما، وعلم زوجها فتشاجر معها وحرمها من أمواله وسحب منها سيارتها.

غاب عم حكم عن مشاهد المسلسل بعد نجاته من الموت ضمن الأحداث، ولكن ظهر ابنه الذي يقوم بدوره مصطفى أبو سريع، وقال إنه أرسل والده للإقامة لدى شقيقته ما يعني أن الفنان يوسف شعبان لن يموت ضمن الأحداث كما توقع الكثيرون بعد وفاته أثناء تصوير ملوك الجدعنة .