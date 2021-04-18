قاعة المومياوات الملكية تفتح اليوم أبوابها أمام الجمهور بمتحف الحضارة

تفتح اليوم الأحد، قاعة المومياوات الملكية، التي تضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر القدماء، أبوابها أمام الجمهور لاستقبال الزائرين بالمتحف القومي للحضارة المصرية بعد تهيئة المومياوات ووضعها داخل فتارين العرضة.
ويأتي فتح قاعة المومياوات الملكية لاستقبال الجمهور، تزامنًا مع احتفال العالم بيوم التراث العالمي، وبعدما تم الانتهاء من كافة عمليات فك تغليف المومياوات ووضعها في ڤتارين العرض، وتهيئتها داخل القاعة المخصصة لهم بالمتحف لاستقبال الزوار بداية من اليوم الأحد.
وسيتم عرض مومياوات 22 من ملوك وملكات مصر القدماء، لأول مرة داخل مقرهم الجديد بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وبعد أن تم نقلهم في موكب مهيب شهده العالم يوم 3 أبريل، كما تم وضع اللمسات النهائية داخل قاعة المومياوات الملكية من وضع المومياوات وتثبيت التوابيت والأثاث الجنائزي وشاشات العرض وغيرها.
والمومياوات الملكية، التي ستكون متاحة للعرض لملوك وملكات مصر القدماء ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم؛ "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".
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