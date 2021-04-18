تعرف على أول رد من أحمد مكى بعد عرض حلقة أحداث فض...

نشر الفنان أحمد مكى فيديو جديدا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر من سينرجى.

وكان الفيديو للحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار ٢ لفض اعتصام رابعة، ويعد هذا أول رد لمكى بعد النجاح الذى حققته الحلقة، وبعد أن أصبحت التريند الأول فى مصر على منصات السوشيال ميديا.

وبدأت قناة ON E الفضائية، عرض الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي،والتي شهدت تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.

ووثقت الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، الأحداث الدامية التي افتعلتها العناصر الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعةالعدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013، وتزامنًا مع تلك الأحداث، قامت العناصر الإرهابية بالهجوم على الكنائس،لاسيما محافظة المنيا.

وجسدت الحلقة محاكاة حقيقية لعملية حرق الكنائس في محافظة المنيا، وتصدي رجال الأمن للعناصر الإرهابية،واستهداف الجندي حارس الكنيسة، إضافة إلى عملية استهداف عدد من المنشآت الحيوية الأخرى مثل محكمة ديروط فيأسيوط ومحكمة مرسى مطروح، إضافة إلى عملية اقتحام أقسام الشرطة.