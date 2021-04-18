بمناسبة اليوم العالمي للتراث.. وزيرا الأوقاف والسياحة والآثار يفتتحان قبة مسجد الإمام...

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالفن التراثي والعمارة الإسلامية ممثلة في المساجد الأثرية الكبرى ، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار في ترميم وصيانة المساجد الأثرية ، افتتح معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ومعالي أ.د/ خالد العناني وزير السياحة والآثار ، اليوم الأحد 18 / 4 / 2021م ، قبة مسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه) بمدينة القاهرة ، بعد إعادة صيانتها وترميمها ، بحضور معالي اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة ، وفضيلة أ.د/ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ، وسعادة السفير الأمريكي بالقاهرة ، والشيخ/ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة ، وعدد من السادة الإعلاميين والصحفيين ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدعوية بالمحافظة.

وخلال الافتتاح أكد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة على أننا نعيش أفضل مراحلنا في ظل اهتمام الدولة المصرية بالمنشآت الإسلامية التراثية ، مؤكدًا أن هناك تعاونًا غير مسبوق وبمنتهى التفاهم بين وزارة الأوقاف ووزارة السياحة والآثار ، وبمناسبة اليوم العالمي للتراث تم افتتاح قبة مسجد الإمام الشافعي (رحمه الله) بالقاهرة ، وهو ما يعكس مدى التنوع والثراء التراثي والحضاري العظيم في مصر وعناية مصر بتراثها العظيم ، مشيرًا معاليه إلى أن الإمام الشافعي (رحمه الله) كان إمامًا للتجديد في زمانه ، وظهر ذلك من خلال تغير فتواه في بعض المسائل التي أفتى بها في العراق عندما جاء إلى مصر ورأى من تغير أحوال الناس بين مكان وآخر ، واضعًا المكان والزمان وأحوال الناس موضع الاعتبار عند الفتوى ، وهو ما يؤكد إيماننا بقضية التجديد الفقهي والفكري ، ويجعلنا نهتم بالمساجد الأثرية ونضفي عليها التجديد الذي يليق بالحضارة المصرية ، مقدمًا معاليه الشكر لمعالي وزير الآثار ، ومحافظ القاهرة ، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب على تعاونهم المستمر لوزارة الأوقاف.

جدير بالذكر أن قبة مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة تم تطويرها وصيانتها وترميمها بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه بمنحة أمريكية لوزارة السياحة والآثار ، وذلك بعد افتتاح تطوير المسجد في نوفمبر 2020م بتكلفة بلغت 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.