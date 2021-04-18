شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو خطأ شنيع يحرق مسلسل نسل الأغراب وتسريب أحداث أحداث الحلقة الأخيرة.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 18 أبريل 2021 03:40 مساءً - رغم تصدر مسلسل نسل الأغراب للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة الترند في مصر منذ عرض الحلقة الأولى في أول أيام الشهر الكريم إلا أن مشهدا مسرباً من أحداث الحلقة الأخيرة قد يحرق أحداث المسلسل.

وتدوال رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مسرب تم تصويره من قبل مجاميع مسلسل نسل الأغراب يكشف نهاية أحداث الحلقة الأخيرة.

وكشف الفيديو المتداول موت عساف الغريب الذي يقوم بدوره أحمد السقا محروق على يد أهل البلد.

وكان السقا قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «أنا خارج من المسلسل بأكلم نفسي».

وتابع: «الشخصية عنده بارانويا، راجل قعد 20 سنة ما بيشوفش حد، وفجأة خرج للعالم بتاعه عشان يواجه دنيا كلها صراعات».

وحول الصعوبات التي واجهها في المسلسل، قال: «لغة الجسد، باشتغل بثلاث أو أربع تعبيرات ثابتين في المسلسل، تقريبا جالي العصب السابع».

وعبر المخرج محمد سامي عن صعوبة الجمع بين فنانان في مسلسل واحد: «نسل الأغراب عمل مقسوم على نجمين، ومش كل عقليات النجوم تسمح بتقاسم عمل، وبأحس إني محظوظ بالاثنين، أحمد السقا وأمير كرارة، الإثنين محترمين وساعدوني وتحملوني جدا».

فيما أضاف: «هما أشرار في المسلسل، لكن عندهم الجانب الإنساني، وأنا مش مع الشرير المطلق. المسلسل رومانسي، وفيه صراع الإثنين على حب جليلة، وكل واحد بيحب بطريقته، ويعبر عن دفاعه عن حبه بطريقته».

وبدأت الحلقة الخامسة من مسلسل “نسل الأغراب” على قناة ON، بمعرفة غفران “أمير كرارة” خبر مقابلة زوجته جليلة “مى عمر” لعدوه وزوجها الأول عساف “أحمد السقا”، ليعود إلى المنزل منفعلاً ويصفعها على وجهها أكثر من مرة، وتحاول أن تكذب عليه ولكنه يضغط عليها حتى تعترف بأنها لا تعرف لماذا ذهبت إلى مقابلته؟ ويظل يضربها.

العمدة حسيب “إدوارد” يعيش في خوف من رد فعل عساف الغريب تجاهه؛ لأنه السبب في تطليقه زوجته جليلة بعد دخوله السجن، ويحاول أخوه على “دياب” إزالة الخوف والقلق منه، وفجأة يأتي خبر ضرب غفران لأختهما جليلة، ليذهبا مسرعين وبصحبة والدتهما “سلوى عثمان” إلى سرايا غفران، لعتابه على ضربه جليلة أختهما ليخبرهما غفران بما فعلته، ليدخل على في مشادة كلامية كادت تنتهي بمشاجرة بينهما.

تصدم جليلة أخويها حسيب وعلى، وأمها واعترفت بأنها قابلت عساف لأنه وحشها، وتسألهم هل عساف هو الذى قتل والدها بالفعل، ليرد أخوها على بأنها تريد أن تجد عذرا لعساف من أجل أن تعود له، وتنصحها أمها أن تكمل مع زوجها لأن الذى تريده صعب تحقيقه، وإن حدث سيكون عواقبه كبيرة، ويؤيد حسيب الحديث هو الآخر.

مسلسل “نسل الأغراب” هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التليفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم “هروب اضطراري” قبل عامين.

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، ويشارك في بطولته مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم.