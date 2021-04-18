الحلقة 5 من «هجمة مرتدة».. سيف ينجح في تهريب خالد إلى مصر  

أذيعت حلقة جديدة من مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والذى يذاع على قناة dmc في الساعة 10.45 مساء.

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة مجموعة من الأحداث، حيث ينجح سيف في تهريب خالد إلى مصر، ورفض الأخير إخبار أكرم بهوية أبو أيوب الأمير الجديد للقاعدة، وتصدم سيارة مجهولة باسل بينما يُنقذ رامي - دينا.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل.