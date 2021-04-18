عرضت قناة "النهار" حلقة جديدة من مسلسل "الطاووس" من بطولة سهر الصايغ وجمال سليمان، والذي يذاع في تمام الساعة 11 مساءً، بينما يبث على قناة "النهار دراما" في تمام الساعة 12 مساءً، كما يُعرض المسلسل على منصة "viu" بشكل حصري.

وشهدت الحلقة السادسة مجموعة من الأحداث، حيث تذهب الصحافية فريدة لأمنية وتريد مساعدتها وتخبرها بمرور صديقة لها بنفس الظروف من قبل، ويحاول زين السفر لليونان لكنه يعلم أنه على قوائم الممنوعين من السفر، ويطلب زين من منزلاوي وحماد وعلي مقابلته ويقومون باﻻعتداء على كمال، وتستضيف ليلى - ضياء والذي يشكك في القضية والفيديو.

يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زين يحاول الهروب إلى لبنان في الحلقة 6 من ”الطاووس” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.