كاميليا تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل السويفي في الحلقة 6 من ”قصر...

عُرضت حلقة جديدة من مسلسل "قصر النيل"، من بطولة دينا الشربيني، والذى يذاع على قناة MBC مصر في الساعة 9:30 مساء.

وشهدت الحلقة السادسة العديد من الأحداث، فبعد عثور خالد على زجاجة سم بغرفة كاميليا تتهم الأخيرة عايدة أنها من وضعتها، عايدة تواجه نبيل بوجود شهيرة في الحفل، وبعدها كاميليا تخبر خالد عن شجار نبيل ومنصور قبل مقتله بسبب شهيرة.

ويُعرض مسلسل "قصر النيل" على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة 9:30 مساءً و4:30 عصرًا، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبدالغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج خالد مرعي.