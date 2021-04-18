هنا تستلم جواز السفر وتقابل مؤنس في الحلقة 5 من ”لعبة نيوتن” 

عرضت قناة "DMC" حلقة جديدة من مسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة مني زكي ومحمد ممدوح، والذي يذاع يوميًا في تمام الساعة 8:00 مساء.

وخلال أحداث الحلقة الخامسة، تتوجه هنا (مني زكي) إلى قسم الشرطة لاستلام جواز السفر الخاص بها، وهناك تقابل المحامي المصري مؤنس (محمد فراج) الذي يعرض عليها خدماته من خلال المركز الإسلامي الذي يترأسه.

تطلب هنا من مؤنس أن يبحث لها عن فرصة عمل تساعدها على تحمل تكاليف المعيشة وأثناء ذلك يغمي عليها وتسقط على الأرض. في المستشفي تعرف هنا نوع الجنين وينصحها الطبيب بتناول غذاء صحي حفاظًا على سلامتها وسلامة الجنين، ثم يصطحبها مؤنس للمطعم الخاص به ويتناولا الطعام سويا، ثم يقوم لاحقا بإيصالها لمنزل "زي" وسط محاولات حثيثة منه للتودد إليها.

تنتهي أحداث الحلقة بتوجه حازم (محمد ممدوح) إلى المنحل الخاص به للتأكد من ما إذا كان شاهين أحد رجال بدر قد فارق الحياة أم لا، وهناك يفاجئ بوجود بدر في انتظاره.

يتبع المسلسل قصة الزوجين حازم وهنا اللذين قرارا إنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.