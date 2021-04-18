محمد رمضان يتحول إلى خط الصعيد في أحداث مسلسل "موسى" الحلقة 5

في الحلقة 5 من مسلسل "موسى"، شفيقة تذهب إلى كحلة لإجهاض نفسها بعدما طردها زوجها مسعد دوت الخليج وجدها شيخ صالحين وأتهمها باتهامات فاضحة ولكنها تفشل في إجهاض الطفل.

موسى خط الصعيد

نوفل ابن كحلة الذي يكره موسى وشيخ صالحين، يخدع شفيقة ويوهمها بأن موسى يبحث عنها ليقتلها بعد أن سمع باتهامات مسعد لها، ثم يأخذها نوفل ويسافر بها بالقطار.

موسى الذي ذاع صيته وأصبح ملقب بخط الصعيد، يرسل بطبيب من سوهاج إلى والدته لعلاج آلام ظهرها.

شداد تاجر الآثار

موسى يقتحم منزل الضابط الانجليزي في سوهاج ويأخذون الذهب والأموال الموجودة في خزينته ويعطونها للغلابة.

شداد الذي يتاجر بالذهب والآثار يبيع مومياء مصرية إلى تاجر إنجليزي مقابل 10 آلاف دولار.المسلسل بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وهبة مجدي وإخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن.