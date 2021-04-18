النجوم يختارون صف آيتن عامر بعد دعائها المؤثر بسبب أزمة "وكل ما نتفرق" وهل المسلسل خارج حسابات الجمهور؟

القاهرة- سما جابر الأحد,18 نيسان (أبريل) 2021 - 17:20
أزمة ريهام حجاج وأيتن عامر بسبب مسلسل "وكل ما نفترق" مازالت محل اهتمام الجمهور المتابع خاصة بعد تعليق أيتن مؤخرًا وتأكيدها على أنها لن تسامح من تسبب في ظلمها.
تطورات أزمة أيتن عامر وريهام حجاج
أيتن عامر كتبت دعاء بالأمس عبر فيسبوك فقالت: "اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.. اللهم رد كيدهم الى نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم.. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم".
وأضافت: "لا حول ولا قوة الا بك عليك توكلنا واليك فوضنا امرنا وبك استعنا فحاشاك أن تخذلنا.. حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.. وأفوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد.. أنا مش مسامحة يا رب، والله ما مسامحة ومش هسامح".
مؤلف "وكل ما نفترق" يتخذ صف أيتن عامر؟
واعتبر جمهور أيتن وأصدقائها أن تدوينتها تقصد بها أزمتها مع ريهام حجاج، وتضامن مع عدد من زميلاتها اللاتي عبرن عن مدى ثقتهن فيها وفي التزامها، ومن بينهن داليا البحيري وريهام عبد الغفور ومي سليم وغادة عادل وثفاء مغربي وإيمي سالم والإعلامية بسمة وهبة وشقيقتها وفاء عامر.
فيما حرص مؤلف العمل محمد أمين راضي، الذي أعلن انسحابه منذ فترة من المسلسل بسبب تدخل ريهام حجاج في عمله؛ أعلن تضامنه مع أيتن عامر بشكل غير مباشر، حيث طالبها في تعليقه على تدوينتها، أن ترد عليه، وألا يكون ضمن قائمة الأشخاص الذين لن تسامحهم، فكتب: "ارجوكي ردي على التليفون.. ارجوكي انا مش طرف وانتي عارفة .. وأرجوكي اكتر ما اكونش واحد من اللي ضماهم في الدعوة دي".
صمت ريهام حجاج عن أزمة "وكل ما نفترق"
من جانبها قررت ريهام حجاج بطلة عدم التعليق مجددًا على الأزمة، بعدما كانت قد وعدت بأنها سوف تكشف كل التفاصيل بالأدلة، إلا أنها منذ عرض الحلقة الأولى، قررت الصمت، كما أنها لم تعد تروج لمسلسل "وكل ما نفترق" كما اعتادت قبل رمضان.
وكان قد تردد أن الأزمة بين ريهام وأيتن كانت بسبب حذف ريهام لبعض من مشاهد أيتن من البرومو، وهو ما قابله المخرج والمؤلف بقرار الانسحاب.
مسلسل "وكل ما نفترق" خارج حسابات الجمهور؟
وحتى الآن لم يستطع مسلسل "وكل ما نفترق" خطف أنظار الجمهور مثل المسلسلات المنافسة الأخرى، فلم تتصدر حلقاته ترند مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن البعض من المتابعين قد سخروا من بعض المشاهد التي اعتبروها مبالغ فيها ولم يوفق أبطالها في الأداء، فهل خرج سريعًا من حسابات الجمهور؟
الجدير بالذكر أن مسلسل "وكل ما نفترق" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة رانيا يوسف، وآيتن عامر، وسلوى خطاب، وأحمد فهمي، طارق عبد العزيز، محمد الشرنوبي، وأحمد صيام، والعمل قصة محمد أمين راضي، ومن إخراج كريم العدل.
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