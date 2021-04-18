نوال الزغبي تكشف لأول مرة معاناتها مع فيروس كورونا وورد الخال مصدومة بسبب حالة شقيقها يوسف الخال

حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المشاهير مازالت في ازدياد خلال الفترة الماضية، حيث كشف عدد من المشاهير عن إصابتهم بالفيروس ولكن بعد فترة من شفائهم، ومنهم النجمة اللبنانية نوال الزغبي والفنان يوسف الخال.

نوال الزغبي تكشف معاناتها مع فيروس كورونا

الفنانة نوال الزغبي أكدت في مداخلة هاتفية لأحد البرامج الإذاعية أنها أصيبت بفيروس كورونا منذ فترة وعانت مع أعراض شديدة جدًا ووصفت صعوبة الأمر بأنها ماتت ثم عادت إليها الروح مجددًا، كما أوضحت أنها تسببت في انتقال العدوى لكافة أفراد أسرتها لكنهم تعافوا من الفيروس سريعًا على عكسها.

وأوضحت نوال الزغبي أنها لم تكن ترغب في الإعلان عن نبأ إصابتها بفيروس كورونا وقتها، لافتة إلى أن أعراض الإصابة لم تكن بالسهولة التي يعتقدها البعض.

يوسف الخال يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية

كذلك كشف يوسف الخال عن إصابته بفيروس كورونا ودخوله المستشفى لفترة، ثم تعافيه، وهو ما تسبب في صدمة ومفاجأة لشقيقته النجمة ورد الخال التي لم تكن تعلم بأمر سوء حالته الصحية سوى من تدوينته.

ونشر يوسف الخال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينة قال فيها: "دخلت إلى المستشفى في ١٠ من هذا الشهر و خرجت اليوم.. لم أكن أريد أن أقول لأحد لكنني فعلت الآن فقط لكي أذكر وأشكر من كان وراء شفائي".

شقيقة يوسف الخال مصدومة

وحرص عدد من النجوم وأصدقاء يوسف الخال على دعمه والدعاء له بإتمام الشفاء، ومن بينهم طوني بارود وإليسا زغيب، إضافة إلى شقيقته الفنانة ورد الخال التي عبرت عن صدمته كونها لم تعرف بأمر دخوله المستشفى سوى من تدوينته.

وعلقت ورد الخال على تدوينة شقيقها وقالت: "مسامح.. مع انو كنا حاسين انك مش منيح وقلبنا كان عم يغلي.. الحمد لله على سلامتك، وما بقى تعيدها.. لا الإصابة ولا فوتة المستشفى".

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية نيكول سابا زوجة يوسف الخال، كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا في نفس التوقيت الذي أصيب به زوجها، وكشفت عن الأمر في تدوينة على تويتر وكتبت في تعليقها على الأنباء المتداولة عن حالتها الصحية: "الحمد لله على كل شيء"