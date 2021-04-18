مسلسل "للموت" .. دانييلا رحمة تكرر نفسها ونقاط تشابه ملفتة مع مسلسل "نص يوم"

مسلسل "للموت" في حلقاته الـ 6 الأولى بدا بأنه يشق طريقه ببطء شديد بسبب تكرار الأحداث و"المط" فيها، لكن من الصعب طبعاً الحكم على العمل من الأسبوع الأول كحالة بقية المسلسلات، إلا أنه ما كان لافتاً توقف الجمهور عند التشابه الكبير في خيوط القصة الأساسية التي تجمع ما بين دانييلا رحمة ومحمد الأحمد، بالقصة التي جمعت كل من نادين نجيم وتيم حسن في مسلسل "نص يوم" الذي عرض في رمضان 2016.

تابعوا معنا الملاحظات الأولية على المسلسل اللبناني السوري المشترك "للموت" الذي يخوض المنافسة ضمن ماراتون رمضان 2021:

دانييلا رحمة تكرر نفسها مع بداية الحلقات الأولى

دانييلا رحمة في مسلسل "للموت" ظهرت مع بداية الحلقة الأولى بدور مغنية في ملهى ليلي وهي تتمايل امام الميكرفون وزبائن الملهى، وهي ملامح عادت بنا الى دورها ايضا كراقصة في أحد الملاهي الليلية في مسلسل "أولاد آدم" الذي عرض العام الماضي وحقق نجاحا لافتاً، لتخرج بعدها من هذه الشخصية الى دور الزوجة التي تقع في حيرة شديدة بين حبها لزوجها وحبها ووفائها لصديقتها المقربة منذ الطفولة.

تقاطع بين قصة مسلسل "للموت" وبين مسلسل "نص يوم"

توقّف الجمهور عند قصة العمل التي تتناول العلاقة بين دانييلا رحمة "ريم" ومحمد الأحمد المتزوجان منذ 6 أشهر، وهي علاقة تتشابه بخيوطها مع قصة مسلسل "نص يوم" حيث تؤدي نادين نجيم شخصية "يارا حداد" الفتاة التي تتنكر بهوية واسم مزور بغية الزواج من الرجل الثري ميار "تيم حسن" فتنجح بمهمتها لكنها تقع في غرامه أثناء الزواج وتعيش أسعد لحظاتها، فتبدأ بالمماطلة في تنفيذ خطتها الرامية الى سرقته بالإتفاق مع صديقها، لكن الأخير يبدأ بتهديدها لتنفذ ما تم الاتفاق عليه لتنصاع له وتنفذ ما مطلوب منها.

في مسلسل للموت ومع توالي الحلقات، يتضح لنا بأن "ريم" دوت الخليج ايضا تتنكر بشخصية وهمية وقامت بتغيير اسمها، واتفقت مع صديقتها "سمر" على السير بخطة للإيقاع بالرجل الثري "هادي" (محمد الأحمد) من دون أن نعرف المزيد من التفاصيل حول ما تؤؤل اليه خطتهما، لكن بدا بأن مشاعر ريم تدفقت حباً لزوجها "هادي" ووقعت في حيرة بين قلبها وبين تنفيذ وعدها لصديقتها المقرّبة جداً "سمر"، لتبلغها بأنها لن تكون قادرة على السير بمخططهما السابق وبأنها ترغب بتكوين اسرة مع زوجها لأنها أحبته، ومن هنا يشتعل الصراع بين الصديقتين اللتان ترتبطان بعلاقة قوية وبماضي مريب يجمعهما، فتبدأ المراهنات بينهما والتحدي.

ابطال عمل المسلسل جميعاً لفتوا الأنظار في براعة تأدية أدوارهم بإمتياز في الحلقات الأولى، لكن الجمهور اشتكى من بطء الأحداث وتطويلها وتكرارها الذي أصاب المشاهدين بالملل مع انتظارهم بأن تتسارع الأحداث أكثر في الحلقات المقبلة.

المسلسل يسلط الضوء ايضا في قصص أخرى للمشاركين في العمل على العديد من معاناة العائلات في ظل الظروف المعيشية في لبنان من الغلاء الفاحش والفقر والبطالة، وهي نقطة ايجابية للمسلسل بكونه يتطرق الى أمور واقعية تنقل جانبا من المشاكل اليومية التي يتخبط بها المواطنين في لبنان.

المسلسل يجمع كلاً من: ماغي بو غصن، ودانييلا رحمة، والسوريَّين محمد الأحمد وخالد القيش، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر، ومن إنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها السيد جمال سنان. وتدور قصة "للموت" حول خطايا البشر، ومن ضمنها الطمع وحب السلطة، وما يمكن أن يحدث للبشر تحت سطوة هاتين الخطيئتين.