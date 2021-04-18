"ومن الحب ما قتل".. كيف واجهت نجمات رمضان 2021 علاقاتهن العاطفية المؤذية؟

أعمال درامية كثيرة تم عرضها في موسم رمضان الحالي لعام 2021، وباتت محل اهتمام الجمهور منذ أولى حلقاتها، بسبب فكرتها الأساسية التي يمكن وصفها بجملة "ومن الحب ما قتل"، فنرى قصص حب متنوعة في مسلسلات رمضان وبالرغم من اختلافها واختلاف أحداثها إلا أنها اشتركت في فكرة العلاقات السامة التي تؤذي أطرافها.

هنا وحازم "لعبة نيوتن"

مسلسل "لعبة نيوتن" الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي والفنان محمد ممدوح، الزوجين اللذان تربطهما قصة حب قد تكون أمام الجميع من أقوى قصص الحب التي شهدوها لكنها في الواقع تسببت إيذاء طرفيها، بسبب "الثقة"، حيث يرى حازم آراء زوجته بأنها كلها خاطئة وأنها لا تستطيع الاعتماد على نفسها، وفاقد الثقة فيها كليًا لكنها حاولت إقناعه بفكرة سفرها للولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنجاب طفلهما الأول للحصول على الجنسية الأمريكية.

عدم ثقة حازم في هنا الدائمة تسبب في توترها الشديد لكنه أيضًا تسبب في زيادة "العناد" والتحدي لديها خاصة بعدما بدأت أولى خطواتها في الدخول والعيش بأمريكا قبل أشهر قليلة من إنجاب طفلها، حيث حاولت إثبات قدرتها طوال الوقت على مواجهة الصعوبات بمفردها وهو ما وضعها في مواقف خطيرة بالنسبة لها ومغامرات غير محسوبة العواقب، معظمها تسبب في انهيارها لكنها أثبتت قوتها في النهاية وقدرتها على إكمال التحدي وتغيير وجهة نظر زوجها فيها تمامًا.

غزل وعابد "اللي مالوش كبير"

في أولى حلقات مسلسل "اللي مالوش كبير" شاهد الجمهور شخصية غزل التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهي المرأة التي تعيش حياة مترفة وتنفق أموالًا باهظة على احتياجاتها اليومية، لكننا مع نهاية الحلقة نكتشف أنها متزوجة من رجل أعمال ثري وأكبر منها سنًا وهو خالد الصاوي الذي يقوم بأداء شخصية عابد تيمور، وبالرغم من حبه الشديد لها إلا أن هذا الحب على ما يبدو تحول إلى أزمة نفسية جعلته يراها شيئَا يمتلكه، لا شريكة حياته، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل أنه أيضًا اعتاد ضربها وإهانتها وتعنيفها وهو ما جعلها تفكر في قتله لتتخلص من حياتها السيئة معه، وعندما يعلم بالأمر يدبر لها هو الآخر محاولة قتل تنتهي بهروبها مع الخديوي أو أحمد العوضي الذي كاد أن يقتلها.

ولاقى المسلسل ردود أفعال إيجابية خاصة وأنه يسلط الضوء على فكرة العنف ضد المرأة الذي قد يجعلها غير باقية على أي شيء وتفعل كل ما يمكنها فعله من أجل أن تنال حريتها وحياتها.

زيزي وهشام "خلي بالك من زيزي"

وعلى العكس في مسلسل "خلي بالك من زيزي" كانت بطلة العمل أمينة خليل دوت الخليج من تسببت في إيذاء زوجها بسبب عصبيتها الزائدة وتوترها غير المحتمل، وتصرفاتها غير الطبيعية التي تظهر في أبسط المواقف، حيث اعتدت بالضرب على زوجها الذي يقوم بأداء دوره الفنان علي قاسم، عندما طلب منها الانفصال بسبب عدم قدرته على العيش معها هكذا، خاصة بسبب محاولاتها المستميتة لإنجاب طفل رغم صعوبة الأمر وعدم تقبلها للوضع.

فتظهر زيزي في المسلسل وهي لا تستطيع التحكم في انفعالاتها وهو ما يضعها في مواقف صعبة لم تؤذ من حولها فقط، ولكن تؤذيها أيضًا، وهو ما يستدعي تغيير شخصيتها تمامًا حتى تحصل على البراءة في القضية التي أقامها ضدها زوجها بعد ضربها له.