محمد فراج ينقذ منى زكي بعد تعرضها للإغماء في أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 5 حيث شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل لعبة نيوتن، العديد من المواقف التي مرت بها منى زكي التي تجسد دور هنا، حيث ذهبت لقسم الشرطة في أمريكا من أجل استلام جواز السفر وهناك قابلت محمد فراج الذي يقوم بدور المحامي المصري مؤنس.

محمد فراج ينقذ منى زكي

وبعد أن روت هنا لمؤنس ظروفها في أمريكا وطلبت منه أن يساعدها في إيجاد عمل مناسب حتى موعد الولادة، تعرضت هنا لحالة إغماء في أثناء تواجدها معه، ليتوجه بها إلى المستشفى للاطمئنان عليها، ليتضح أنها مرت بأزمة بسبب الحمل وسرعان ما تم تداركها ومعالجتها، كما أنها علمت جنس مولودها وأنها سوف تنجب ولدًا.

منى زكي تبحث عن عمل بأمريكا وزوجها متورط في جريمة قتل

ووعد مؤنس، هنا بإيجاد عمل مناسب لها في مطعمه بأمريكا، ومساعدتها وقتما تحتاج له، إلا أنها لم تشعر بالارتياح في حديثه، وعلى الجانب الآخر تعرف أسرة حازن زوج هنا بأمر سفرها ونيتها الإنجاب بالخارج، وتسبب ذلك في أزمة معه، إلا أن حازم الذي يقوم بدوره الفنان محمد ممدوح أصبح في مشكلة أكبر بعدما قتل مساعد سيد رجب، داخل المنحل الخاص به، فذهب ليلا إلى المنحل ليرى ما إذا كان الأمر انكشف أم لا، ليجد سيد رجب أمامه فيتوتر وتنتهي أحداث الحلقة.

معلومات عن "لعبة نيوتن"

الجدير بالذكر أن "لعبة نيوتن" يشارك في بطولته منى زكي، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وسيد رجب، وكمال أدهم، والعمل سيناريو وإشراف على كتابته مها الوزير، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

وحرص عدد كبير من أصدقاء منى زكي على تهنئتها بأولى حلقات المسلسل وإبداء إعجابهم بها، ومنهم عبير صبري وهبة مجدي وإنجي علي ورانيا يوسف وعمر السعيد وغيرهم، فيما حرص زوجها الفنان أحمد حلمي على توجيه رسالة مميزة لها عبر فيسبوك، قال فيها: "مبروك مقدما لعبة نيوتن .. مبروك يا حبيبتي ومبروك لكل أسرة المسلسل ويارب بالنجاح والتوفيق وان شاء الله المسلسل يعجب الناس ورمضان كريم عليكوا"

