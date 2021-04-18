دينا الشربيني ضحية رامز جلال الليلة في ”رامز عقله طار”  

تحل اليوم الفنانة دينا الشربيني ضيفة الحلقة السادسة من برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، على قناة "إم بي سي مصر" بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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