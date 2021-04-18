مريم الهنائية: الفن التشكيلي مرآة تعكس ضبابية الإنسان وجمال الطبيعة

تمزج بين التعبيرية والتجريد

كتب ــ خالد بن خليفة السيابي:

شغف الرسم والطبيعة، دفع بالفنانة التشكيلية مريم بنت سليم الهنائية أن تبحر بعوالم الفن التشكيلي وتنسج من خيوط أفكارها أعمالا تسر الناظرين المتعطشين لجمالية الرسم. الإرادة سر قوتها والطموح هو الطريق الذي أوصلها إلى عوالم الإبداع والتميز، نجد في أعمالها أسرارا تشكيلية يقف أمامها المتلقي ويستحضر البصر والبصيرة لكي يغذي ذائقته الفنية ويقطف من بساتين أعمالها ياسمين الفن التشكيلي.

وحول تجربتها الفنية تقول مريم الهنائية: الرسم هو نعمة جميلة سخرها الله لي وأنا بدوري قمت بصقلها بتطوير قدراتي وثقافتي الفنية، ومن خلاله أقوم بتقديم وجوه الجمال للعالم الخارجي المحب للفن التشكيلي، ومن خلال أعمالي أعمل على توصيل رسالة مفادها أن الفن التشكيلي هو بمثابة وجوه متعددة البعض منها يعكس الحزن والبعض الآخر يعكس السعادة والفرح وهناك وجوه تعكس ضبابية الإنسان ووجوه أخرى تعكس بؤس الفقراء ونعيم الأغنياء.

وأضافت: أعمالي من أساليب الفنون الحديثة وهي تقريبا دمج بين التعبيرية والتجريدية، وأستلهم من الإنسان والطبيعة، حيث أجد بهما روائع القصص والروايات، أعيش برفقتها أجمل التفاصيل واللحظات وأحاول من خلال أعمالي أيضا تقديم كل القصص والروايات بالرسم وأبرز جماليتها للعالم الخارجي.

وأكدت الهنائية أن السلطنة تضم العديد من المواهب القادرة على التحليق مع الاستمرارية والبذل والعطاء، مشيرة إلى أن الجمعية العمانية للفنون التشكيلية تقوم بتقديم الكثير للمواهب من خلال حلقات العمل التي تصقل القدرات الفنية والأدبية.

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