«فأس وحفرات فـي اللحم» كتاب يروي سيرة الشاعر مؤمن سمير

القاهرة -العمانية: يشتمل كتاب (فأس وحفرات في اللحم) على السيرة الذاتية للكاتب المصري مؤمن سمير، وسيرته مع الكتابة والشعر. وتجتمع في الكتاب الصادر عن دار النابغة المصرية، نصوصٌ مفتوحة ومتسعة الاحتمالات الدلالية، يمكن تلقّيها ووصفها بالمقاليّة، كما يمكن عدُّها في الوقت نفسه إبداعًا له سمات سردية وشاعرية وقراءتُها بالتالي بهذه الكيفية المزدوجة. يقول المؤلف في نص بعنوان “اللعب مع المكان” ، (وهكذا، لمّا توزع لحم الفتى بين الأماكن، استوت الأجزاء رجُلًا كاملًا يذوقُ العالم في غرفة بعيدة تضيقُ كلّ صبح). كانت هذه الجملة الطويلة الثقيلة ببلاغتها وشعريتها هي نهاية شهادة لم أكتبها.. سيرة ذاتية تامة ودقيقة لم أَخُطّها. وإلى جوار أن الكتاب الذي يحمل عنوانًا فرعيًا هو (أوكار اللعب مع الحياة)، يحكي وقائع اللقاءات والصدامات والمقاربات المتوالية والمتنوعة مع حياة المؤلف وتقاطُع ذلك مع حياة القراء ولحظتهم الآنية حضاريًا بوصف هذه السيرة عينة إنسانية واجتماعية كاشفة لما سواها، يتناول الكتاب كذلك مراحل ومحطات ومواقف السيرة الإبداعية للكاتب، منذ أن لجأ إلى الكتابة بينما كان يقيم في مدينة صحراوية نائية، لتعويض التواصل المفقود مع العالم. كما يتحدث المؤلف فيه عن رحلته مع الشعر والأنماط والأشكال الكتابية التي جربها خلال مسيرته. ويمكن عدّ أجزاء هذا الكتاب من الفصول والمقاطع والوحدات السردية والمقالات، وكأنها حبّات عقد واحد، متصلة ومنفصلة في الوقت نفسه، فهي رؤى متنوعة ومتشظية يجمعها موضوع وخيط فكري وفني واحد، يتمثل في التجربتين الحياتية والإبداعية وصعوباتهما ومسراتهما.