توفي في موسكو اليوم الموسيقي الفنان السوري كمال بلان عن عمر ناهز 67 عاما متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
وللراحل أعمال مشتركة سورية روسية عديدة، كان آخرها مقطوعة "سماء سوريا" والتي كانت بمشاركة المسرح العسكري الروسي.
وقبل عام حصل الراحل بلان على الجائزة الثانية في المسابقة العالمية للتلحين والعزف التي أقيمت في معهد يلينا غنيسينا في موسكو.
ونال بلان الجائزة عن فئة التأليف والأداء الموسيقي، كما حصل على جائزة خاصة في مهارة العزف والتكنيك على آلة العود.
ومثل بلان سوريا في المسابقة الموسيقية العالمية، والتي جرت في معهد غنيسينا بالعاصمة الروسية، وتنافس فيها نحو 150 عازفا من كل أنحاء العالم.
وقدم بلان 3 أعمال موسيقية من تأليفه وعزفه، رفقة الفنان الروسي أنطون بوكانوف والمغنية الأوبرالية أولغا آيسينا.
يعتبر كمال بلان أول من أدخل آلة العود لمسرح تشايكوفسكي للحفلات وكان ضيفا دائما في الأعمال التي تعنى بالموسيقى العربية في موسكو وسائر روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الفنان السوري كمال بلان بعد صراعه مع الكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.