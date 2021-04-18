فيديو انهيار وصراخ دينا الشربيني في مقلب الحلقة 6 من برنامج "رامز عقله طار"

دينا الشربيني وقعت ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة السادسة من برنامج "رامز عقله طار" ، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وتعرضت دينا الشربيني لمقلب مرعب في البرنامج.

دينا الشربيني في الحلقة 6 من برنامج "رامز عقله طار"

ومرت الفنانة دينا الشربيني بوقت مرعب في الحلقة السادسة من برنامج "رامز عقله طار" للفنان رامز جلال، والذي بدأ الحلقة بمقدمة ساخرة من دينا الشربيني، ووصفها بـ"برج حوت الفن"، ونجمة "أماكن السهر"، وقال إن ضحيته مرت بانكسارات وانتصارات في حياتها، ومرت بقصة كفاح في حياتها حتى وصلت إلى المقلب المرعب الذي يجهزه لها.

انهيار دينا الشربيني في "رامز عقله طار"

وبدأ المقلب في دينا الشربيني من خلال حلولها ضيفة في الفترة الأولى مع حسن العسيري، والذي أقنعها بتجربة عدة ألعاب في الملاهي في موسم الرياض، وتعرضت دينا الشربيني للضرب في لعبة معركة الألوان والتي يتخفى بها رامز وراء الجدار، قبل أن تنتقل للفقرة الثانية مع المذيعة سارة مراد والتي أجرت لقاء وهمي مع دينا الشربيني لاقناعها بالمقلب قبل تنفيذ الفقرة الأخيرة في المقلب.

وعاشت دينا الشربيني تجربة ووقت مرعب في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخولها الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن تصدم بتعطلها في الهواء ويدفعها رامز جلال منها إلى حمام السباحة، وانهارت دينا الشربيني أثناء المقلب ودخلت في نوبة صراخ متواصلة بسبب خوفها من السقوط، قبل أن يدفعها رامز جلال من الكبسولة، وتكتشف المقلب في النهاية.

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة.

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.