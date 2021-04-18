دينا الشربيني ضحية الحلقة السادسة من برنامج "رامز عقله طار"

دينا الشربيني وقعت ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة السادسة من برنامج "رامز عقله طار" ، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وبه تتعرض دينا الشربيني لمقلب مرعب في البرنامج.

دينا الشربيني في الحلقة السادسة من برنامج "رامز عقله طار"

ووقعت الفنانة دينا الشربيني ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة السادسة من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر في موسم رمضان، ولجأ رامز جلال إلى حيلة جديدة للإيقاع بدينا الشربيني عن طريق الاعتماد على المذيعة سارة مراد لإجراء حوار وهمي معها وإقناعها بالمشاركة في موسم الرياض.

وتعيش دينا الشربيني تجربة ووقت مرعب في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخولها الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن تصدم بتعطلها في الهواء ويدفعها رامز جلال منها إلى حمام السباحة، فكيغ سيكون رد فعلها بعد اكتشافها للمقلب؟

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة.

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.