مسلسل "الطاووس" مهدد بالإيقاف بعد قرار التحقيق العاجل مع صناعه بسبب جرأة مشاهده، حيث تسببت الحلقات الأولى للعمل في إثارة جدل واسع بين الجمهور ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

تحقيق عاجل مع صناع مسلسل "الطاووس"

مسلسل "الطاووس" يواجه صناعه أزمة وذلك بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر التحقيق بشأن المشاهد الجريئة التي قدمت في الحلقات الأولى للمسلسل، حيث أصدر الأعلي للإعلام بيان عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" يؤكد فيها بداية تحقيق فوري وعاجل مع صناع المسلسل وكذلك القنوات العارضة له، نظرا لحجم الشكاوى التي تقدمت ضد العمل والمطالبة بوقفه، كما أكد الأعلى للإعلام أن صناع المسلسل لم يتلزموا باستخدام الشكل الذي نص عليه المجلس.

فجاء بيان الأعلى للإعلام: "قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق فوراً مع المسئولين عن إنتاج مسلسل (الطاووس) ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، والتي تؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها".

شكاوى ضد مسلسل "الطاووس" بسبب جرأة مشاهده

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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أوضح كذلك في البيان الذي أصدره احترامه لحرية الفن والإبداع لكنه أصر على الالتزام بمنع الصور التي تسيء للفن أو تقديم أي صور تشوهه ومنع كل الصور التي تدعوا للعنف اللفظي أو الجسدي، كما أوضح البيان أن المجلس يتابع الأعمال الدرامية التي بدأ عرضها في شهر رمضان بشكل مستمر ومدى التزامها بالقواعد التي قام بوضعها وكذلك الشكاوى التي تقدم من قبل المواطنين والنقاد فيما يخص هذه الأعمال الدرامية، وكانت الحلقات الأولى من مسلسل "الطاووس" قد كشفت عن بعض المشاهد الجريئة، التي أثارت ردود فعل واسعة، وينتظر صناع العمل نتائج التحقيق والتي قد تتسبب في وقف عرضه.

سهر الصايغ وجمال سليمان أبطال مسلسل "الطاووس"

"الطاووس" بدأ عرضه مع بداية شهر رمضان الجاري، وهو يتناول قصة فتاة "أمنية" تتعرض للإغتصاب على يد مجموعة من الشباب أصحاب النفوذ والسلطة، وتسعى الفتاة من أجل البحث عن حقوقها حيث ترفع دعوى قضائية من خلال محامي شهير مختص بقضايا التعويضات "كمال الاسطول".

مسلسل "الطاووس" يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2021، على أكثر من قناة مصرية وعربية وهو من بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.