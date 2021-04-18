منى السابر تكشف أخيرًا كيف أنفقت أموال ابنتها حلا الترك المتهمة بسرقتها والتي تسببت في أزمة دخولها السجن

منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك تحدثت في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت خلاله تفاصيل جديدة عن القضية التي أقامتها ضدها ابنتها المطربة الشابة واتهامها بسرقتها.

منى السابر تكشف سبب صرف أموال ابنتها حلا الترك

منى السابر أكدت أنها كانت بالفعل تصرف من أموال ابنتها، ولكن ليس على نفسها فقط، بل على ابنتها بسبب ظروف سفرها للخارج كل أسبوع تقريبًا والتي تضطرها أحيانًا إلى أخذ طفليها الآخرين معها، في الوقت الذي توقفت فيه نفقة طليقها لها، وتراكمت الديون عليها.

منى السابر ضحية محمد الترك؟

ولفتت منى السابر إلى أن ما حدث مجرد لعبة وقعت ضحيتها، فبعد توقف نفقة طليقها محمد الترك، كان يقنعها في بعض المرات بأن تسحب أموالًا من حساب ابنتها للإنفاق على نفسها وعلى أطفالها، كما طلب منها في أحد المرات أن ترسل له ألف دينار لاحتياجه الشديد، وهو ما قامت به بالفعل وأرسلت له المبلغ من أموال ابنتها دون أن تشك بما يحدث.

وأشارت منى إلى أن تصرفات طليقها كانت مجرد لعبة تمت ممارستها ضدها من أجل توريطها وإقامة دعوى قضائية ضدها، كما كشفت أن هناك دعوى قضائية ضده أيضًا تطالبه فيها بسداد النفقة المتأخرة لها. وكانت منى السابر قد أعلنت بالأمس عدم اكتمال المبلغ المطلوب للمحكمة حيث تنتظرها تنفيذ عقوبة السجن اليوم الأحد، بعد أن أمهلها الحكم شهراً لرد مبلغ قيمته 200 ألف دينار بحريني، وقالت رداً على سؤال إحدى المتابعات بشأن اكتمال المبلغ المفترض منها سداده :"الكل يسألني هذا السؤال.. للأسف ما اكتمل.. الأحد التنفيذ".

منى السابر وأزمتها مع ابنتها حلا الترك

وسبق وأن أصدرت المحكمة ضد منى السابر بحبسها لمدة عام مع التنفيذ وذلك على خلفية حصولها على مبالغ مالية من ابنتها حلا الترك التي أقامت دعوى ضد والدتها، وامهلت المحكمة الوالدة لمدة شهر لتأمين المبلغ فيما أعلن حينها عدد من المشاهير عن دعمهم الكامل لمنى السابر في موقفها واستعداد بعضهم لسداد ديونها وبينهم الفنانة المغربية مريم حسين.

من جهتها، ردت حلا الترك سابقا على الجدل المثار حول علاقتها بوالدتها منى السابر، بعد انتصارها القضائي على والدتها والحصول على حكم بحبس والدتها أو الحصول على المبلغ المطلوب، وأشارت إلى إنها قاصر ولا يحق لها قانونياً التدخل في هذه الأمور والخلافات القضائية، وطالبت جمهورها بضرورة احترام الحق وعدم الحكم قبل معرفة كل التفاصيل.