أبرز تصريحات سوزان نجم الدين عن زواجها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"

سوزان نجم الدين حلت ضيفة على حلقة اليوم من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الفنية والخاصة، وأطلقت عدة تصريحات جريئة في البرنامج.

تصريحات سوزان نجم الدين في "شيخ الحارة والجريئة"

وتحدثت الفنانة سوزان نجم الدين في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" حول عدة أمور حول حياتها وأعمالها وعلاقاتها بزملائها الفنانين، ومن أبرز تصريحاتها كشفها حقيقة رفضها الزواج من الفنان محمد منير، وقالت إن محمد منير من أقرب أصدقائها وتعتبر "الكينج" في العالم كله وليس في مصر فقط، وهو من أوائل الناس الذين استقبلوها في مصر، ونفت عرضه الزواج منها أو انها رفضت طلبه خلال تصريحاتها في البرنامج.

سوزان نجم الدين تتحدث عن زوجها الراحل وأبنائها

وانتقلت سوزان نجم الدين للحديث عن زوجها الراحل وقالت إنها كانت منفصلة فقط عنه ولم تطلق رسمياً، وأشارت إلى أن هناك ظروف أصعب كانت وراء انفصالهما، وقالت سوزان نجم الدين إنها لم تقدم حتى الآن عمل مصري يماثل أعمالها في سوريا وذلك لأنها انتقائية جداً في أعمالها، ولم تأت فرصة لتقديم عمل متكامل في مصر، وتعتذر عن الأعمال حتى لو كانت بطولة مطلقة إذا رأت عنصر من عناصر النجاح غير متوفر في العمل.

سوزان نجم الدين تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

وأشارت سوزان نجم الدين إنها ترفض العمل من أجل التواجد، وتختار الأدوار التي تضيف إليها لأنها تريد الحفاظ على إسمها وتاريخها الفني، وتحدثت سوزان النجم الدين عن علاقتها بأبنائها، وقالت إن العشر سنوات الأخيرة والتي واجهت بها آلام وظروف صعبة جعلتها لا تتأثر كثيراً بأي حدث بسهولة، وتذكرت آخر مرة بكت بها وتأثرت عند وصول أبنائها من أمريكا بعد فترة طويلة من الغياب ووصفت اللحظة بالمزيج من الفرح والحزن.

ونفت سوزان نجم الدين إجرائها عمليات تجميل أو تغيير ملامحها، وقالت إن التغير الوحيد كان بعد إزالة شامة في وجهها والتي كانت تميزها وتجلب لها الحظ ولكن أحد الأطباء خدعها وأزالها.