أحداث الحلقة 6 من مسلسل "الاختيار 2".. التفكير في تجنيد يوسف الرفاعي

في الحلقة 6 من مسلسل الاختيار 2، الجماعة تخطط لعملية كبيرة تهز الأرجاء كرد على فض الاعتصام.

تضليل الرأى العام

الدكتور محمد القيادي بالجماعة يقود خطط تخريبية بعد فض الاعتصام لنشر الذعر في كل مكان، وشباب الجماعة يقوم بعمل مونتاج لمجموعة من الفيديوهات لتضليل الرأى العام للتعاطف مع الجماعة حيث يقومون بحذف كل اللقطات التي يظهر فيها أعضاء الاعتصام وهم يحملون السلاح.

عالية تطلب من يوسف التفكير في ارتباطهما أما هو فيطلب التأجيل كالعادة، وزكريا يطلب منه إعادة التفكير في الأمر.

محاولات تجنيد يوسف الرفاعي

كريم .. صديق يوسف في الشرطة وهو الذي يخون بلده وأصدقائه حيث هو على اتصال بقيادات الجماعة وينقل لهم أسرار الشرطة، كريم يفكر في تجنيد يوسف الرفاعي.

فكر سيد قطب التفكيري هو المرجع الأساسي للحركات الارهابية، حيث أن هذه دوت الخليج خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية من شل للدولة وتدمير مرافقها و اغتيال قادتها، حيث يرى سيد قطب وأعوانه أن الخارجين عن جماعته ليسوا من المسلمين.

تنتهي الحلقة السادسة مع بداية عملية اقتحام كرداسة التي يتسلح بها الكثيرون من الجماعة.