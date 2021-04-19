طليق روبي ينفصل عن خطيبته الممثلة الشابة نانسي صلاح بعد أشهر من ارتباطهما

نانسي صلاح والمخرج سامح عبد العزيز أعلنا انفصالهما اليوم بعد ما يقارب 3 أشهر من خطبتهما وارتباطهما، وأعلنت نانسي صلاح انفصالها بتعليق على حسابها بانستقرام.

انفصال سامح عبد العزيز ونانسي صلاح

وأعلنت الممثلة الشابة نانسي صلاح انفصالها عن خطيبها المخرج سامح عبد العزيز اليوم، ونشرت عبر خاصية ستوري بفيسبوك تعليق حول فسخ خطبتها وقالت:"قسمة ونصيب.. نقطة ومن أول السطر، الحمدلله على كل حال"، واكتفت نانسي صلاح بتعليقها لتؤكد خبر انفصالها عن المخرج سامح عبد العزيز، وذلك بعد إعلانهما الارتباط في شهر يناير الماضي، وكشفت عن خطبتها له في شهر فبراير الماضي قبل فسخ خطبتهما.

طليق روبي ينفصل عن خطيبته الجديدة

ولم يعلق المخرج سامح عبد العزيز على أخبار انفصاله عن خطيبته نانسي صلاح، بعد كشفها الأمر على انستقرام، وواصل الترويج لأحدث أعماله في مسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة يسرا، والذي يعرض حالياً في موسم رمضان، ونشر مؤخراً صور له مع أبنائه وعائلته على حسابه بانستقرام، في حين حذفت نانسي صلاح صورها مع سامح عبد العزيز على انستقرام، والتي كانت قد استعرضت بها خاتم خطوبتها قبل 3 أشهر من الانفصال.

نانسي صلاح وسامح عبد العزيز يثيران الجدل

وكانت الفنانة الشابة نانسي صلاح قد نشرت في فبراير الماضي صوراً لها مع المخرج سامح عبد العزيز أثناء احتفالهما بيوم الحب بطريقة رومانسية، وكان ذلك أول ظهور لهما معاً بعد إعلان ارتباطهما ، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بسبب الفارق العمري بينهما، وعلقت نانسي صلاح على صورها الرومانسية مع سامح عبد العزيز وقالت:"يوم حب سعيد حبيبي.. أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص..".

و يذكر المخرج سامح عبد العزيز جمعته قصة حب بالفنانة المصرية روبي، وتزوج الثنائي عام 2014، يذكر أن علاقة حُب جمعت المُخرج والفنانة روبي، ثم أنجبت منه ابنتها الوحيدة طيبة في 2015، وفي العام نفسه أعلن الثنائي انفصالهما دون كشف الأسباب، بينما الفنانة نانسي صلاح لم تكشف من قبل هل ارتبطت أم لا، سوى هذه المرة بعد خطبتها رسميًا من المخرج المصري المعروف، وكانت نانسي قد اشتهرت بعدة أدوار مميزة مؤخرًا من بينها دورها في مسلسل "مملكة إبليس" و"طلقتك نفسي" و"إلا أنا"، أما أحدث أعمالها كان مسلسل "أسود فاتح".