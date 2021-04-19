عبارة صادمة من عمرو دياب تشير إلى ندمه على انفصاله عن دينا الشربيني..بالفيديو

عمرو دياب بات حديث الجمهور في الساعات الأخيرة بعد انتشار فيديو له في إحدى حفلاته وهو يلمح إلى انتهاء علاقته بالفنانة دينا الشربيني.

عمرو دياب يثير الجدل من جديد بسبب دينا الشربيني

عمرو دياب تداول مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي فيديو له في إحدى حفلاته الغنائية في الفترة الأخيرة وهو يتحدث عن الحب، حديث عمرو دياب اعتبره البعض إشارة منه إلى ندمه على انتهاء علاقته بالفنانة دينا الشربيني، وذلك بعدما ظهر وهو يتحدث مع جمهور أثناء الحفل ومطالبتهم له بتقديم أغنية "فاكرني يا حب" والتي تقول كلماتها: "وخدت غيره وبعد شهور طِلع اللي بعده أسخم منه إكرمني يا حب المرادي .. متشدش من رفّ الماضي"، لكن عمرو دياب رفض غنائها وعلق على طلب الجمهور لهذه الأغنية فقال : "فضلت أقول أكرمني ياحب لحد ما الدنيا باظت".

ندم عمرو دياب بعد انفصاله عن دينا الشربيني

تلميح عمرو دياب هو الأول له الذي يشير به إلى حالته بعد انتهاء علاقته بالفنانة دينا الشربيني التي اعتبره البعض تعبير عن ندمه، وانه لا يرغب في غناء أغنية دوت الخليج من أحدث الأغاني التي قدمها في الفترة الأخيرة حيث طرحه في شهر ديسمبر الماضي وهي نفس الفترة التي انتشرت فيها أخبار انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، وكانت الفترة الماضية قد أثيرت العديد من التساؤلات عن أسباب الظهور المستمر للفنان عمرو دياب بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني حيث اعتبره البعض أنه غير قادر على تجاوز مرحلة علاقته بها، وأن ظهوره يأتي في إطار إثارة غيرة حبيبته السابقة وتوصيل رسائل غير مباشرة لها.

عمرو دياب بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني احتفى بابنيه التوأم عبد الله وكنزي في أحد حفلاته، وهو ما اعتبره البعض رسالة إلى دينا الشربيني، كذلك إثارته الجدل دائمًا بظهوره مع الحسناوات، سواء مع المودل كارولينا زوبكوفا التي قابلته في دبي والتقطت صورة معه وصفها الجمهور بالرومانسية، ثم إنجي كيوان التي أشعلت صوره معها مواقع التواصل الاجتماعي.

دينا الشربيني تتجاوز أزمة انفصالها عن عمرو دياب

دينا الشربيني خلال الفترة الماضية حاولت أن تكشف عن حالتها النفسية، وقالت إن ابتسامتها المستمرة بسبب عدم حبها للنكد والحزن، وأشارت إلى انه يجب ان نشكر الله على حب الناس والصحة وعلى حياتنا لأنها نعم كبيرة ولا يجوز التسليم بها، وقالت إنها لا تصطنع الابتسامة ولا تخفي ورائها حزن كبير، لأنها لا تحب الاستغراق في الحزن أو أن تعطيه أكثر من حجمه، وأجابت مازحة بعد سؤالها عن طريقتها في استعادة توازنها بعد لحظات الإنكسار بانها لا تمتلك لحظات انكسار في حياتها وقالت:"الدنيا مش مستاهلة.. الحمد لله معنديش لحظات انكسار مبسيبهاش".