فيديو محمد رشاد يعترف بضرب طليقته مي حلمي:" خسرت مادياً وفنياً وكنت سبب في شهرتها"

محمد رشاد حل ضيف على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الليلة للرد على تصريحات طليقته مي حلمي، والتي حلت ضيفة أيضاً على البرنامج في حلقة سابقة وكشفت عدة أسرار عن طلاقها منه.

محمد رشاد يفتح النار على مي حلمي ويكشف سبب طلاقهما

محمد رشاد فتح النار على طليقته مي حلمي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، وهاجمها بقسوة في البرنامج، ورد على تصريحاتها الأخيرة في البرنامج، وكشف أسرار جديدة عن خلافاتهما، ورد على تصريحاتها حول ضربه لها، وقال إنه بالفعل تشاجر معها وضربها بسبب استفزازها له ولإهانتها لأسرته، وقال إنها تغار غيرة مرضية من علاقته الجيدة بأسرته للدرجة إنها قالت له إنها تكرههم لذلك ضربها مرة واحدة في علاقتهما.

محمد رشاد: عملية تجميل وراء إجهاض مي حلمي

وهاجم محمد رشاد طليقته مي حلمي وقال إنها تحب الاستعراض والصوت العالي، ونفى خيانته لها، أو إنه حصل على أموال منها، وقال إنها كانت تعمل بدون أجر في كل برامجها، ولا تمتلك أموال لكي تصرفها عليه، ولكنه هو من خسر كثيراً مادياً وفنياً من الزواج منها وبسبب سفرياتها المتكررة وكذلك تضرر فنياً بسبب خلافاته معها، وقال إنها كانت تستغله واستفادت من شهرته وحققت شهرة بسببه على مستوى الوطن العربي.

محمد رشاد يكشف أسرار صادمة عن أزمته مع مي حلمي

وقال محمد رشاد إن مي حلمي تحب الظهور في البرامج والسوشيال ميديا وكسب تعاطف الجمهور من خلال دموعها وإدعاءاتها، مشيراً إلى إنها اختلقت قصة إصابتها بجلطة بعد إلغاء حفل الزفاف من أجل كسب التعاطف، وكشف السبب الحقيقي وراء طلاقهما ليلة الزفاف، وقال إنها طلبت مليون جنيه كمؤخر، وبسبب إهانتها لخاله والذي تدخل لحل الأزمة لذلك قرر عدم إقامة الزفاف والطلاق منها أول مرة.

كشف محمد رشاد عدة أسرار صادمة عن طليقته مي حلمي، وهاجمها بقسوة، ونفى تسببه في إجهاضها، وقال إن السبب الحقيقي وراء إجهاضها هو إجرائها عملية تجميل، واختتم رشاد تصريحاته إنها لا يعتبر مي حلمي عدوة له ولكنها دوت الخليج من تريد أن تعتبره كذلك.